Wolken, Regen, Schnee: Wo zu Allerseelen Niederschlag erwartet wird

Am Allerseelentag zeigt sich das Wetter in der Steiermark von seiner ungemütlichen Seite. Viele Wolken, kühle Temperaturen und stellenweise Regen prägen die Aussichten. In höheren Lagen kann sogar Schnee fallen.

Auch am Allerseelentag bleibt es in der Steiermark überwiegend trüb. Die Wolken haben laut Wetterprognose der GeoSphere Austria die Oberhand. Entlang des Steirischen Randgebirges und im Vorland kann es zudem zeitweise leicht regnen. In den übrigen Landesteilen bleibt es hingegen meist niederschlagsfrei. Wer in höheren Lagen unterwegs ist, muss sich auf winterliche Bedingungen einstellen: Oberhalb von etwa 1.000 Metern kann der Regen in Schnee übergehen.

Temperaturen bleiben im einstelligen Bereich

Dazu weht ein kühler Wind aus nördlichen bis östlichen Richtungen. Bereits in der Früh liegen die Temperaturen zwischen null und fünf Grad. Auch tagsüber wird es kaum wärmer: Die Höchstwerte erreichen lediglich drei bis acht Grad. Wer am Allerseelentag draußen unterwegs ist, sollte sich daher warm anziehen und auf örtlich nasse Bedingungen einstellen.