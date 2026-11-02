„Ständiger Konkurrenzkampf“: Steirische Krampusse sprechen Klartext

Die Masken werden vorbereitet, die Felle hergerichtet und die ersten Krampusläufe rücken näher. Doch ausgerechnet jetzt meldet sich ein steirischer Krampusverein mit einer Botschaft, die innerhalb der Szene für Gesprächsstoff sorgen könnte.

„Ein Thema, das uns schon länger beschäftigt“

Mit deutlichen, aber bewusst respektvollen Worten wenden sich die Fürsten Teufel an die Krampusszene. „Heute möchten wir ein Thema ansprechen, das uns schon länger beschäftigt“, beginnt der Verein seinen Beitrag. Normalerweise sei es nicht ihre Art, solche Dinge öffentlich anzusprechen. Diesmal wolle man aber nicht länger schweigen. „Es geht um den zunehmenden Konkurrenzkampf zwischen den Krampusgruppen untereinander, besonders leider in unserer Region.“ Dabei stellen die Fürsten Teufel eines ausdrücklich klar: Die Entwicklung der Krampusszene habe auch viele positive Seiten. Die Gruppen würden mittlerweile enorme Mengen an Zeit, Geld und Leidenschaft in ihre Auftritte investieren. Aufwendige Masken, hochwertige Felle und individuell gestaltete Ausrüstungen sorgen für beeindruckende Erscheinungsbilder. „Die Vielfalt und Qualität der Ausrüstungen sind faszinierend, und es gibt viele Gruppen, die uns immer wieder aufs Neue begeistern“, betonen die Fürsten Teufel. Doch genau diese Entwicklung habe aus ihrer Sicht auch eine Schattenseite.

Geht es nur noch darum, wer bekannter ist?

Was die Fürsten Teufel besonders beschäftigt, ist der zunehmende Wettbewerb um Aufmerksamkeit. „Trotzdem entsteht manchmal der Eindruck, dass es zunehmend darum geht, wer auffälliger oder bekannter ist“, schreiben sie. Für den Verein stellt sich deshalb eine grundsätzliche Frage: Was sollte bei einem Brauchtum, das Menschen über viele Jahre verbindet, eigentlich im Mittelpunkt stehen? „Doch sollte nicht vielmehr die Freude am Brauch, am Hobby und an unserer gemeinsamen Leidenschaft im Mittelpunkt stehen?“ Die Fürsten Teufel sehen die Gefahr, dass sich manche Gruppen zunehmend miteinander vergleichen, anstatt sich gegenseitig zu unterstützen. Besonders kritisch werde es dann, wenn der eigene Erfolg anderen nicht mehr gegönnt werde. „Problematisch wird es erst, wenn aus Stolz ein ständiger Konkurrenzkampf entsteht und man sich gegenseitig nichts mehr gönnt.“

Auch Social Media bekommt Kritik ab

Eine Rolle spielt aus Sicht des Vereins auch die zunehmende Bedeutung sozialer Medien. Facebook, Instagram und andere Plattformen bieten Krampusgruppen heute zahlreiche Möglichkeiten, sich und ihre Veranstaltungen zu präsentieren. Gleichzeitig gehe dadurch manchmal ein Teil der Spannung verloren. Besonders schade finden es die Fürsten Teufel, wenn Bilder und Videos neuer Masken bereits vor den eigentlichen Präsentationen veröffentlicht werden. Dadurch werde Besucherinnen und Besuchern die Überraschung vor Ort genommen. Allerdings betont der Verein, dass jede Gruppe selbst entscheiden müsse, wie sie mit ihren Auftritten und ihrer Öffentlichkeitsarbeit umgeht. Auch die Fürsten Teufel selbst würden ihre Aktivitäten gerne präsentieren und sich über positives Feedback freuen. „Wir möchten uns dabei keineswegs ausnehmen“, stellen sie klar. Es gehe ihnen nicht darum, sich über andere Gruppen zu stellen oder Regeln vorzugeben.

„Wir möchten niemanden belehren“

Trotz ihrer deutlichen Kritik wollen die Fürsten Teufel den Beitrag nicht als Angriff auf andere Vereine verstanden wissen. „Wir möchten niemanden belehren und auch nicht den Moralapostel spielen“, betonen sie. Sie seien selbst nicht perfekt und würden ihren eigenen Weg verfolgen, mit traditionellen und modernen Elementen. Gerade die unterschiedlichen Stile seien es schließlich, die die Krampusszene interessant machten. „Jede Gruppe hat ihren eigenen Stil und ihre eigene Art, den Brauch zu leben. Genau diese Unterschiede machen unsere Szene interessant.“ Statt gegenseitiger Konkurrenz wünschen sich die Fürsten Teufel deshalb wieder mehr Zusammenhalt. „Am Ende sollte nicht entscheidend sein, wer besser, auffälliger oder bekannter ist. Entscheidend ist, dass wir gemeinsam Freude an unserer Leidenschaft haben und einander respektieren.“

Krampuslauf in Fürstenfeld steht bevor

Die Fürsten Teufel sind selbst seit vielen Jahren Teil der steirischen Krampusszene. Der Verein wurde im Winter 2013 auf Initiative von Manuel Hluszik gegründet und zählt nach eigenen Angaben 20 Mitglieder. Die Masken stammen vom Tiroler Maskenschnitzer Christian Eberharter aus dem Zillertal. Trotz der kritischen Worte blickt der Verein mit Vorfreude auf die bevorstehende Saison. „Wir freuen uns auf die kommende Krampussaison, auf viele interessante Gespräche, alte Bekannte und neue Freundschaften“, schreiben die Mitglieder. Ein wichtiger Termin steht bereits fest: Am 21. November 2026 findet der Krampuslauf in Fürstenfeld statt. Spätestens dort wollen die Fürsten Teufel wieder mit anderen Gruppen zusammenkommen. Ihre Botschaft zum Saisonstart ist jedenfalls eindeutig: „Mehr Zusammenhalt, gegenseitige Wertschätzung und Freude an unserem gemeinsamen Brauchtum!“