Brand in St. Ruprecht: Hausbewohner greift ein und wird verletzt

Als in St. Ruprecht an der Raab Mülltonnen in Brand gerieten, zögerte ein Hausbewohner nicht lange und begann selbst zu löschen. Damit verhinderte er laut Feuerwehr eine Ausbreitung der Flammen. Doch der Mann verletzte sich dabei.

Ein Brand in der Quellenstraße in St. Ruprecht an der Raab (Bezirk Weiz) hat einen Verletzten gefordert. Als am Abend mehrere Mülltonnen Feuer fingen, reagierte ein Hausbewohner sofort und versuchte, die Flammen selbst zu löschen.

Hausbewohner verhinderte Ausbreitung

Um 21.21 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab zu einem Kleinbrand in die Quellenstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Hausbewohner bereits selbst Löschmaßnahmen gesetzt hatte. Durch sein schnelles Handeln konnte laut Feuerwehr verhindert werden, dass sich der Brand weiter ausbreitete. Für den Mann blieb der Einsatz allerdings nicht ohne Folgen. Er zog sich Verletzungen an beiden Händen zu und musste medizinisch versorgt werden.

Verletzter Mann ins Krankenhaus gebracht

Feuerwehrsanitäter übernahmen zunächst die Erstversorgung des Hausbewohners. Anschließend brachte ihn das Rote Kreuz ins Landeskrankenhaus. Für die Feuerwehr war der Einsatz damit noch nicht beendet. Die Einsatzkräfte entfernten abgebrannte Bretter und kontrollierten eine Gartenhütte mit einer Wärmebildkamera, um mögliche verbliebene Glutnester aufzuspüren.