Bekanntes Haus in Feldbach wird verkauft: Was wird aus dem Studio?

Mitten in Feldbach steht ein bekanntes Stadthaus zum Verkauf. Knapp 400.000 Euro werden für die Immobilie am Torplatz verlangt. Dort befindet sich auch das Tattoostudio „Schwarzbunt“.

Wer durch die Feldbacher Innenstadt spaziert, kennt möglicherweise das hellblaue Haus am Torplatz 2. An seiner Fassade prangt der Schriftzug „Schwarzbunt“. Dahinter verbirgt sich das Tattoostudio und Maleratelier von Adolf Puchleitner-Tuma. Doch für das Gebäude könnte bald ein neues Kapitel beginnen.

Warum das Haus verkauft wird

Hinter dem Verkauf steckt kein überraschendes Aus für das Tattoostudio, sondern eine ganz praktische Überlegung: Das Gebäude ist für die derzeitige Nutzung schlicht zu groß. Rund 190 Quadratmeter Wohnfläche und acht Zimmer bietet die Immobilie. Puchleitner-Tuma und ein weiterer selbstständiger Tätowierer, der im Haus eingemietet ist, benötigen davon allerdings nur zwei Räume. Die laufenden Kosten für die große Immobilie stehen damit nicht mehr im Verhältnis zum tatsächlich benötigten Platz. Deshalb hat sich der Künstler dazu entschlossen, das Gebäude zu verkaufen.

Was passiert jetzt mit „Schwarzbunt“?

Für die Kunden des Tattoostudios gibt es vorerst Entwarnung: Puchleitner-Tuma plant nicht, seinen Betrieb aufzugeben. „Maximal wird es ein kleiner Standortwechsel. Noch ist offen, wie es weitergeht“, sagt er in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Ob „Schwarzbunt“ auch nach einem Verkauf im Gebäude bleiben kann oder tatsächlich an einen anderen Standort übersiedelt, ist derzeit noch unklar. Fest steht aber: Der Verkauf des Hauses bedeutet nicht automatisch das Ende des Studios.

Historisches Stadthaus mit vielen Möglichkeiten

Mit dem Verkauf ist das Feldbacher Immobilienunternehmen Wertraum beauftragt. Die Immobilie liegt direkt am Torplatz, der erst 2025 umfassend saniert wurde. Das Haus selbst blickt auf eine längere Geschichte zurück. Früher war dort unter anderem ein Fotostudio untergebracht. Heute werden Teile des Gebäudes als Tattoo- und Maleratelier genutzt. Besonders auffällig ist die Verbindung aus historischen Bauelementen und moderner Einrichtung. Puchleitner-Tuma hat an einigen Stellen altes Mauerwerk freigelegt und damit den ursprünglichen Charakter des Hauses sichtbar gemacht. Immobilienmaklerin Ines Reicht sieht unterschiedliche Möglichkeiten für die künftige Nutzung. Denkbar wären etwa Büroräume, eine Praxis, eine Kanzlei, ein Atelier oder auch ein Geschäftslokal. Ebenso könnte das Gebäude wieder als Wohnhaus genutzt werden.

Auch Wohnen und Arbeiten wäre möglich

Ein weiterer Vorteil für mögliche Käufer: Das Gebäude steht laut Immobilienmaklerin nicht unter Denkmalschutz. Damit wären grundsätzlich auch größere bauliche Veränderungen möglich, sofern die erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Das Dachgeschoß könnte ebenfalls ausgebaut werden. Dadurch ließen sich beispielsweise Wohn- und Arbeitsräume unter einem Dach kombinieren. Das Dach ist laut den Angaben zum Verkauf bereits isoliert, das Mauerwerk wurde saniert.