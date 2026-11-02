Wetterwende in der Steiermark: Doch es gibt einen frostigen Haken

Die Steiermark startet ungemütlich in die neue Woche. Doch ab Mittwoch deutet sich eine Veränderung an. Zum Wochenende hin gibt es wieder mehr Sonne. Dafür werden die Nächte zunehmend frostig.

Wer in der Steiermark auf ein paar Sonnenstrahlen hofft, braucht noch etwas Geduld. Die neue Novemberwoche beginnt mit dichten Wolken, Nebel und stellenweise Nieselregen. In höheren Lagen können sogar Schneeflocken fallen.

Dienstag: Grau in Grau und Schnee auf den Bergen

In der Nacht auf Dienstag, den 3. November, bleibt es laut GeoSphere Austria in der Steiermark überwiegend bewölkt oder nebelig. Besonders in der Osthälfte kann es zeitweise nieseln. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 800 und 1.200 Metern. Die Temperaturen sinken auf ein bis fünf Grad. Auch der Dienstag selbst bringt zunächst wenig Abwechslung. Tiefe Wolken bestimmen das Wetter, am Vormittag kann es stellenweise leicht regnen. Oberhalb von rund 1.000 Metern ist auch etwas Schneefall möglich. Immerhin: Ab Mittag könnten sich im Ausseerland, im Oberen Ennstal und im Oberen Murtal erste Wolkenlücken zeigen. In den übrigen Regionen bleibt es zwar weitgehend trocken, die Sonne hat aber kaum eine Chance. Mit Höchstwerten zwischen drei und acht Grad bleibt es ausgesprochen kühl.

Mittwoch: Die ersten Regionen dürfen auf Sonne hoffen

Am Mittwoch, dem 4. November, kommt langsam Bewegung in die Wetterlage. Von Norden strömt trockenere Luft in die Steiermark. Der Tag beginnt vielerorts noch mit Nebel und dichten Wolken. Im Laufe des Vormittags und zu Mittag könnte sich das Wetter aber zunehmend freundlicher zeigen. Besonders gute Chancen auf Sonnenschein bestehen im Ausseerland und im Ennstal. Dort könnten sich die Wolken ab Mittag auflösen. Anders sieht es im Mur- und Mürztal sowie im Südosten der Steiermark aus. Hier dürfte sich die Bewölkung deutlich hartnäckiger halten. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf fünf bis neun Grad. In der Früh werden zwischen null und fünf Grad erwartet.

Donnerstag: Jetzt kommt endlich die Sonne zurück

Am Donnerstag, dem 5. November, zeigt sich der November von seiner freundlicheren Seite. Zwar startet der Tag in manchen Regionen erneut mit Nebel oder Hochnebel. Im Laufe des Vormittags sollen sich diese Felder aber zunehmend auflösen. Anschließend scheint in weiten Teilen der Steiermark die Sonne. Auf den Bergen und außerhalb der Nebelgebiete bleibt der Himmel sogar den ganzen Tag wolkenlos. Dazu weht meist schwacher Südostwind, der in den nördlichen Tälern föhnig ausfallen kann. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag sechs bis zehn Grad. In der Früh kann es mit minus einem bis plus vier Grad allerdings bereits leicht frostig werden.

Freitag: Viel Sonnenschein, aber bis zu minus drei Grad

Auch am Freitag, dem 6. November, setzt sich das freundlichere Wetter fort. Nach der Auflösung der morgendlichen Nebelfelder soll es in fast allen Teilen der Steiermark sonnig werden. Lediglich im Mürztal könnte sich der Nebel länger halten. Wer früh unterwegs ist, sollte sich allerdings warm anziehen. Die Temperaturen sinken in der Nacht und am Morgen auf minus drei bis plus zwei Grad. Am Nachmittag werden wieder sechs bis zehn Grad erreicht. Damit steht der Steiermark nach einem überwiegend trüben Wochenbeginn ein deutlich freundlicherer Ausklang der Arbeitswoche bevor. Die Sonne kehrt vielerorts zurück, auch wenn sich der November in den Morgenstunden bereits von seiner frostigen Seite zeigt.