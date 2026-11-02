Temu und Co. werden teurer: Warum die Steiermark kaum profitiert

Wer bei Onlineplattformen außerhalb der EU bestellt, muss mit hohen Kosten rechnen. Seit 1. November gilt laut aktuellem Bericht eine neue Bearbeitungsgebühr. Wie teuer das wird und warum Händler in der Steiermark skeptisch sind.

Seit 1. November 2026 fällt eine zusätzliche EU-Bearbeitungsgebühr von zwei Euro an. Das Problem: Sie kommt zu bereits bestehenden Abgaben hinzu. Im ungünstigsten Fall können dadurch selbst bei kleinen Einkäufen erhebliche Zusatzkosten entstehen.

Seit 1. November 2026 fällt eine zusätzliche EU-Bearbeitungsgebühr von zwei Euro an. Das Problem: Sie kommt zu bereits bestehenden Abgaben hinzu. Im ungünstigsten Fall können dadurch selbst bei kleinen Einkäufen erhebliche Zusatzkosten entstehen.

Ein paar günstige Artikel in den Warenkorb legen, bestellen und auf das Paket warten: Für viele Österreicher gehört Online-Shopping längst zum Alltag. Doch bei Bestellungen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union können die vermeintlichen Schnäppchen inzwischen deutlich teurer werden. Seit 1. November 2026 fällt eine zusätzliche EU-Bearbeitungsgebühr von zwei Euro an, 5 Minuten hat bereits berichtet: Neue Paketsteuer ab Oktober: Für diese Pakete werden künftig 2 Euro fällig. Das Problem: Sie kommt zu bereits bestehenden Abgaben hinzu. Im ungünstigsten Fall können dadurch selbst bei kleinen Einkäufen erhebliche Zusatzkosten entstehen.

Aus einem Schnäppchen können 14,40 Euro extra werden

Wie stark sich die verschiedenen Abgaben summieren können, zeigt ein Rechenbeispiel des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). Wer über eine chinesische Onlineplattform etwa Flipflops und zwei Laserpointer bestellt, könnte demnach im ungünstigsten Fall gleich mehrfach zur Kasse gebeten werden. In dem Beispiel fallen sechs Euro EU-Pauschalzoll für zwei unterschiedliche Produktkategorien an. Dazu kommen 2,40 Euro österreichische Paketabgabe sowie sechs Euro EU-Bearbeitungsgebühr für drei Artikel. Macht insgesamt 14,40 Euro an zusätzlichen Kosten. Wie hoch die Abgaben bei einer tatsächlichen Bestellung ausfallen, hängt allerdings von den jeweiligen Waren und der Anwendung der einzelnen Gebühren ab. Die 14,40 Euro sind daher kein fixer Zuschlag für jede Bestellung, sondern ein Beispiel für eine mögliche Kostenbelastung.

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Neue Gebühr soll Billigimporte verteuern

Die neue EU-Bearbeitungsgebühr beträgt laut dem Bericht zwei Euro für Sendungen aus Drittstaaten. Zusätzlich wird ein EU-Pauschalzoll von drei Euro für Waren bis zu einem Wert von 150 Euro genannt. Hinzu kommt die österreichische Paketabgabe von 2,40 Euro. Entscheidend ist dabei, dass die Gebühren unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach anfallen können. Wer verschiedene Produkte oder Warenkategorien bestellt, muss daher unter Umständen mit höheren Kosten rechnen als zunächst erwartet. Damit stellt sich für Konsumenten eine wichtige Frage: Lohnt sich die vermeintlich günstige Bestellung aus China am Ende überhaupt noch?

Steirischer Handel bleibt skeptisch

Man könnte meinen, dass heimische Geschäfte und Onlinehändler von den zusätzlichen Kosten für Waren aus China profitieren. Doch in der Steiermark ist die Erwartungshaltung gedämpft. Gerhard Wohlmuth, Spartenobmann für Handel in der Wirtschaftskammer Steiermark, rechnet nicht mit einem großen Vorteil für österreichische Unternehmen. „Jetzt haben wir zusätzlich noch die Bearbeitungsgebühr, vor allem aus dem Drittland. Ja, das ist positiv, aber wenn mehrere Artikel in einem Paket sind, dann verteuert das nicht wesentlich den Einkauf in China bei den Plattformen“, erklärt er in einem Bericht des ORF. Seiner Einschätzung nach werden die zusätzlichen Gebühren viele Konsumenten also nicht dauerhaft davon abhalten, weiterhin bei internationalen Billigplattformen einzukaufen.

„Nur stichprobenartig kontrolliert“

Ein weiteres Problem sieht Wohlmuth bei den Kontrollen. „Man kann ja die Deklarierung nicht von jedem Paket kontrollieren. Wir wissen, dass nur stichprobenartig kontrolliert wird beim Zoll“, sagt er. Zudem treffen manche Abgaben nicht ausschließlich ausländische Anbieter. Auch österreichische Händler, die ihre Produkte über große Onlineplattformen verkaufen, können davon betroffen sein. Dass sich die neue Regelung langfristig positiv auf den heimischen Handel auswirkt, bezweifelt Wohlmuth deshalb. „Wenn es jetzt eine leichte Delle nach unten ist, wissen wir aber, dass das über kurz oder lang wieder kompensiert wird“, erklärt er. Der Druck durch günstige Produkte aus China werde seiner Einschätzung nach bestehen bleiben.

Was bedeutet das für Online-Shopper?

Für Konsumenten lohnt es sich künftig umso mehr, bei Bestellungen aus Nicht-EU-Ländern auf den tatsächlichen Gesamtpreis zu achten. Denn entscheidend ist nicht nur, wie günstig ein Produkt im Onlineshop angeboten wird. Auch mögliche Zollabgaben, Bearbeitungsgebühren und weitere Kosten können den endgültigen Preis beeinflussen. Gerade bei kleinen Bestellungen mit mehreren unterschiedlichen Artikeln könnten die Zusatzkosten einen erheblichen Teil des ursprünglichen Warenwerts ausmachen. Ob die neuen Gebühren tatsächlich dazu führen, dass mehr Menschen bei heimischen Händlern einkaufen, bleibt abzuwarten. In der steirischen Wirtschaftskammer ist man jedenfalls skeptisch.