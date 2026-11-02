„Das muss wirklich nicht sein!“: Steirischer Fußballverein fassungslos

Unbekannte sind offenbar mit einem Fahrzeug über den Trainingsrasen gefahren und haben deutliche Reifenspuren hinterlassen. Der Verein ist verärgert und wendet sich jetzt mit einem Aufruf an die Bevölkerung.

Unbekannte sind offenbar mit einem Fahrzeug über den Trainingsrasen gefahren und haben deutliche Reifenspuren hinterlassen. Der Verein ist verärgert und wendet sich jetzt mit einem Aufruf an die Bevölkerung.

Ein gepflegter Fußballplatz entsteht nicht von selbst. Dahinter stecken viele Stunden Arbeit, oft erledigt von Menschen, die ihre Freizeit dafür opfern. Beim USV Eggersdorf im Bezirk Graz-Umgebung ist genau diese Arbeit nun beschädigt worden. Unbekannte sind offenbar mit einem Fahrzeug über den Trainingsrasen gefahren und haben deutliche Reifenspuren hinterlassen. Der Verein ist verärgert und wendet sich jetzt mit einem Aufruf an die Bevölkerung.

Tiefe Spuren im Rasen sorgen für Ärger

„Das muss wirklich nicht sein!“ Mit diesen Worten reagiert der USV Eggersdorf auf die Beschädigung seiner Sportanlage. Auf dem Trainingsplatz sind tiefe Reifenspuren zu sehen, die den Rasen in Mitleidenschaft gezogen haben. Wer hinter der Aktion steckt und wann genau sie passiert ist, ist derzeit nicht bekannt. Für die Verantwortlichen steht allerdings fest, dass es sich dabei keineswegs um eine Kleinigkeit handelt. Denn ein Fußballplatz muss regelmäßig gepflegt werden, damit die Mannschaften dort trainieren können. Beim USV Eggersdorf übernehmen viele dieser Aufgaben freiwillige Helfer.

©USV Taucher-Erdbau Eggersdorf „Das muss wirklich nicht sein!“ Mit diesen Worten reagiert der USV Eggersdorf auf die Beschädigung seiner Sportanlage.

„Viele Stunden Arbeit, Zeit und Herzblut“

Besonders bitter ist der Vorfall für jene Vereinsmitglieder, die sich regelmäßig um die Sportanlage kümmern. Sie investieren ihre Freizeit, damit der Trainingsbetrieb funktioniert und die Plätze in einem guten Zustand bleiben. „In unserer Sportanlage stecken viele Stunden Arbeit, Zeit und Herzblut“, betont der Verein in seiner Mitteilung. Die Beschädigung trifft damit nicht nur den Rasen, sondern auch die Menschen, die sich ehrenamtlich für den Fußball in Eggersdorf engagieren. Entsprechend groß ist das Unverständnis über die Aktion.

Wer hat etwas beobachtet?

Der USV Eggersdorf hofft nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung. Gesucht werden Personen, die in den vergangenen Tagen rund um die Sportanlage etwas Auffälliges bemerkt haben. Dabei könnten insbesondere Beobachtungen zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen hilfreich sein. Auch andere Hinweise, die mit den Reifenspuren zusammenhängen könnten, sind für den Verein von Interesse. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich direkt beim USV Eggersdorf zu melden. Die Verantwortlichen hoffen, auf diesem Weg herauszufinden, wer für die Beschädigung des Trainingsplatzes verantwortlich ist.