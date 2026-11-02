Steirischer AMS-Chef schlägt Alarm: „Das Jahr 2026 müssen wir abschreiben“

Die neuesten Zahlen des Arbeitsmarktservice (AMS) zeigen, dass sich die Situation auch im Oktober nicht verbessert hat. Ganz im Gegenteil: Die Zahl der Arbeitslosen steigt, während die Unternehmen bei der Suche nach neuen Mitarbeitern zurückhaltender werden, auch österreichweit, 5 Minuten hat berichtet: 390.000 ohne Job: Arbeitslosigkeit steigt den 43. Monat in Folge. Für AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe steht bereits fest, dass die erhoffte Erholung in diesem Jahr ausgeblieben ist.

Mehr als 38.000 Steirer ohne Job

Ende Oktober 2026 waren in der Steiermark insgesamt 38.166 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 2.114 Personen beziehungsweise 5,9 Prozent mehr als im Oktober des Vorjahres. Die geschätzte Arbeitslosenquote liegt mittlerweile bei 6,5 Prozent und damit um 0,4 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Besonders auffällig ist der Vergleich mit den anderen Bundesländern. Während die Arbeitslosigkeit österreichweit lediglich um 1,3 Prozent gestiegen ist, fällt der Anstieg in der Steiermark deutlich stärker aus. Nur Niederösterreich verzeichnete mit 6,4 Prozent einen noch höheren Zuwachs. Auch bei der Beschäftigung gibt es keine Entwarnung. Laut AMS waren im Oktober schätzungsweise 546.000 Menschen in der Steiermark unselbstständig beschäftigt. Das sind rund 3.000 weniger als im Vorjahr.

AMS-Chef: „Das Jahr 2026 müssen wir leider abschreiben“

Die Entwicklung sorgt auch beim steirischen AMS-Chef für Ernüchterung. Karl-Heinz Snobe findet in seiner aktuellen Bilanz deutliche Worte. „Das Jahr 2026 müssen wir aus Sicht des steirischen Arbeitsmarktes leider abschreiben“, erklärt er. Ursprünglich habe er gehofft, dass die Steiermark ähnlich wie Oberösterreich von einer wirtschaftlichen Erholung in Deutschland profitieren würde. Doch diese Erwartungen hätten sich nicht erfüllt. „Die steirische Wirtschaft entwickelt sich derzeit schwächer als erhofft“, so Snobe.

Besonders für Junge und Ältere wird es schwieriger

Ein Blick auf die einzelnen Altersgruppen zeigt, dass die Entwicklung längst nicht alle Menschen gleichermaßen trifft. Bei den unter 25-Jährigen ist die Arbeitslosigkeit innerhalb eines Jahres um 8,3 Prozent gestiegen. Insgesamt waren Ende Oktober 4.079 junge Menschen beim AMS vorgemerkt. Auch bei den über 50-Jährigen ist die Lage angespannt. In dieser Altersgruppe waren 13.295 Menschen arbeitslos gemeldet, ein Plus von 8,6 Prozent. Besonders deutlich ist zudem der Anstieg bei jenen Menschen, die bereits längere Zeit ohne Beschäftigung sind. Die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen erhöhte sich um 18,2 Prozent auf 12.613 Personen.

Weniger offene Stellen: Auch die Aussichten trüben sich ein

Die steigende Arbeitslosigkeit ist allerdings nur ein Teil des Problems. Gleichzeitig melden steirische Unternehmen weniger offene Stellen. Ende Oktober waren beim AMS insgesamt 9.564 sofort verfügbare Arbeitsplätze gemeldet. Das sind um 9,9 Prozent weniger als vor einem Jahr. Noch deutlicher fällt der Rückgang bei den neu gemeldeten Stellen aus: Im Oktober kamen 6.074 Stellenangebote hinzu, ein Minus von 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders aufmerksam beobachtet das AMS die Entwicklung bei jungen Menschen und in der Arbeitskräfteüberlassung. Beide Bereiche gelten als wichtige Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Auch in der Industrie bleibt die erhoffte Erholung aus. In der Warenproduktion liegt die Arbeitslosigkeit bereits um 7,2 Prozent über dem Vorjahreswert.

In einem steirischen Bezirk steigt die Arbeitslosigkeit besonders stark

Wie unterschiedlich sich die Lage innerhalb der Steiermark entwickelt, zeigt ein Blick auf die regionalen Zahlen. Besonders stark fällt der Anstieg im AMS-Bezirk Weiz aus. Dort waren Ende Oktober 1.548 Menschen arbeitslos gemeldet. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 18,6 Prozent. Auch in Feldbach ist die Arbeitslosigkeit mit einem Anstieg von 9,7 Prozent deutlich gewachsen. In Mürzzuschlag liegt das Plus bei neun Prozent. Im AMS-Bezirk Graz waren insgesamt 20.450 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem Anstieg um 5,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die AMS-Region Graz umfasst dabei auch das Umland und ist nicht mit dem Stadtgebiet allein gleichzusetzen.

Wann kommt die Trendwende?

Eine rasche Verbesserung erwartet das AMS derzeit nicht. Die Stimmung in vielen Unternehmen sei weiterhin gedämpft, Investitionen würden zurückhaltend getätigt. Auch die Konsumenten seien vorsichtig und würden ihr Geld zusammenhalten. Das AMS will deshalb weiterhin auf Qualifizierung, Schulungen und die Vermittlung von Arbeitskräften setzen. Für eine nachhaltige Erholung brauche es laut Snobe aber auch wieder mehr Vertrauen in die wirtschaftliche Entwicklung.