Zwei Messerstiche von hinten: 18-Jähriger in Irdning verletzt

Ein Streit am Hauptplatz in Irdning ist am Samstagabend eskaliert. Ein 18-Jähriger wurde mit zwei Messerstichen von hinten verletzt und musste ins Spital. Die zwei Verdächtige wurden ausgeforscht und die Tatwaffe sichergestellt.

Laut Polizei steht der 21-Jährige im dringenden Verdacht, den 18-Jährigen von hinten mit einem Klappmesser attackiert und ihm zwei Stichverletzungen zugefügt zu haben.

Laut Polizei steht der 21-Jährige im dringenden Verdacht, den 18-Jährigen von hinten mit einem Klappmesser attackiert und ihm zwei Stichverletzungen zugefügt zu haben.

Ein Wortgefecht, eine körperliche Auseinandersetzung und schließlich zwei Messerstiche: Was am Samstagabend, dem 31. Oktober 2026, am Hauptplatz in Irdning (Bezirk Liezen) begann, endete für einen 18-Jährigen im Krankenhaus. Besonders erschreckend: Der junge Mann soll von hinten mit einem Klappmesser attackiert worden sein.

Streit am Hauptplatz eskalierte

Gegen 23.20 Uhr gerieten ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger, beide aus dem Bezirk Liezen, am Hauptplatz in Irdning aneinander. Warum es zu dem Streit kam, ist bislang unklar. Zunächst blieb es bei einer verbalen Auseinandersetzung. Dann soll der 16-Jährige den 18-Jährigen körperlich angegriffen haben. Währenddessen näherte sich ein 21-jähriger Bekannter des Jugendlichen dem Geschehen. Laut Polizei steht der 21-Jährige im dringenden Verdacht, den 18-Jährigen von hinten mit einem Klappmesser attackiert und ihm zwei Stichverletzungen zugefügt zu haben. Anschließend entfernten sich die beiden Verdächtigen vom Tatort.

18-Jähriger musste ins Krankenhaus

Der verletzte 18-Jährige wurde nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt. Wie die Polizei mitteilt, ist sein Zustand stabil. Unterdessen nahmen die Ermittler die Suche nach den beiden mutmaßlichen Angreifern auf. Beide konnten ausgeforscht und einvernommen werden. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich laut Polizei der Verdacht gegen den 21-Jährigen. Er soll für die beiden Messerstiche verantwortlich sein, zeigte sich bei seiner Einvernahme allerdings nicht geständig.

Messer in Abwasserkanal entdeckt

Auch die mutmaßliche Tatwaffe konnte die Polizei sicherstellen. Das Klappmesser war nach der Auseinandersetzung in einem Abwasserkanal entsorgt worden. Die Ermittler fanden die Waffe und stellten sie sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben wurde der 21-jährige Tatverdächtige in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Der 16-Jährige wird hingegen auf freiem Fuß angezeigt. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.