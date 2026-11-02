Weihnachtsfeier in der Firma: Diese Fehler können den Job kosten

Die ersten Firmenweihnachtsfeiern stehen bereits im November an. Doch was ist erlaubt, wann zählt die Feier als Arbeitszeit und welche Fehler können sogar den Job kosten? Die AK Steiermark erklärt die wichtigsten Regeln.

Ein paar Gläser zu viel, ein Streit mit Kollegen oder am nächsten Morgen verschlafen: Was auf einer Firmenweihnachtsfeier passiert, bleibt nicht unbedingt dort. Denn auch wenn außerhalb der Arbeitszeit gefeiert wird, gelten bestimmte Regeln. Im schlimmsten Fall kann ein Fehlverhalten sogar zur Entlassung führen. Die Arbeiterkammer (AK) Steiermark erklärt, worauf Beschäftigte bei der Weihnachtsfeier achten sollten und welche Rechte sie haben.

Muss man zur Weihnachtsfeier kommen?

Für die einen ist sie der Höhepunkt des Arbeitsjahres, andere würden den Abend lieber zu Hause verbringen. Die gute Nachricht für alle, die keine Lust auf die Firmenweihnachtsfeier haben: Eine Teilnahme ist grundsätzlich freiwillig. Findet die Feier außerhalb der regulären Arbeitszeit statt, darf der Arbeitgeber seine Beschäftigten nicht zur Teilnahme verpflichten. Schließlich handelt es sich um deren Freizeit. Etwas anders sieht es aus, wenn die Weihnachtsfeier während der Arbeitszeit stattfindet. Auch dann muss niemand mitfeiern. Wer nicht teilnehmen möchte, muss allerdings währenddessen seiner regulären Arbeit nachgehen. Grundsätzlich sollte eine betriebliche Weihnachtsfeier allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern offenstehen. Werden einzelne Personen ohne sachlichen Grund ausgeschlossen, kann das laut Arbeiterkammer zu Diskriminierungs- oder Mobbingvorwürfen führen. Ausnahmen sind etwa möglich, wenn dringende betriebliche Aufgaben erledigt werden müssen.

Alkohol und Fehlverhalten: Wo die Grenzen liegen

Ein Glas Sekt zum Anstoßen oder ein Bier mit den Kollegen gehört für viele zur Weihnachtsfeier dazu. Doch darf die Firmenleitung Alkohol verbieten? Hier kommt es darauf an, wann gefeiert wird. Während der regulären Arbeitszeit kann der Arbeitgeber ein Alkoholverbot aussprechen. Findet die Feier hingegen in der Freizeit statt, ist ein solches Verbot laut Arbeiterkammer in der Regel nicht zulässig. Allerdings muss der Arbeitgeber deshalb noch lange keine alkoholischen Getränke zur Verfügung stellen oder bezahlen. Besonders wichtig: Auch nach Dienstschluss ist die Firmenweihnachtsfeier kein rechtsfreier Raum. Wer sich massiv danebenbenimmt, muss unter Umständen mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Dazu zählen etwa sexuelle Belästigung oder grobe Beschimpfungen. Solches Verhalten kann laut AK im schlimmsten Fall sogar eine Entlassung rechtfertigen. Das gilt unabhängig davon, ob die Weihnachtsfeier während oder außerhalb der Arbeitszeit stattfindet.

Zählt die Weihnachtsfeier als Arbeitszeit?

Wer mehrere Stunden mit den Kollegen feiert, darf sich nicht automatisch über zusätzliche Überstunden freuen. Entscheidend ist auch hier der Zeitpunkt der Veranstaltung. Findet die Weihnachtsfeier während der regulären Arbeitszeit statt, zählt diese Zeit grundsätzlich zur Arbeitszeit. Wird hingegen erst nach Dienstschluss gefeiert, entstehen durch die Teilnahme keine Überstunden. Das gilt auch dann, wenn die Feier während der Arbeitszeit beginnt, anschließend aber in der Freizeit weitergeht. Die zusätzlichen Stunden werden dadurch nicht automatisch zu bezahlter Arbeitszeit.

Unfall auf der Weihnachtsfeier: Wer ist versichert?

Eine weitere Frage, über die sich wohl nur wenige Beschäftigte vor der Weihnachtsfeier Gedanken machen: Was passiert, wenn man sich während der Veranstaltung verletzt? Laut Arbeiterkammer besteht bei einer betrieblichen Weihnachtsfeier grundsätzlich Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung. Voraussetzung ist, dass die Feier vom Arbeitgeber veranstaltet wird und sich an alle Beschäftigten richtet. Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: Mit dem offiziellen Ende der Weihnachtsfeier endet auch der entsprechende Versicherungsschutz. Das kann etwa dann der Fall sein, wenn ein Großteil der Kollegen die Veranstaltung bereits verlassen hat. Wer anschließend noch mit einer kleinen Gruppe weiterfeiert, ist bei einem Unfall nicht mehr im Rahmen dieser betrieblichen Feier gesetzlich unfallversichert.

Am nächsten Morgen verschlafen? Das kann Folgen haben

Nach einer langen Weihnachtsfeier fällt das Aufstehen am nächsten Morgen manchmal besonders schwer. Trotzdem gilt: Wer am nächsten Tag regulär arbeiten muss, hat pünktlich zu erscheinen. Eine Weihnachtsfeier ist kein Freibrief, später zur Arbeit zu kommen. Wer ohne entsprechende Vereinbarung zu spät erscheint, muss laut Arbeiterkammer mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die AK Steiermark empfiehlt deshalb, rechtzeitig vorzusorgen. Wer damit rechnet, dass die Feier länger dauern könnte, sollte bereits im Vorfeld Urlaub oder Zeitausgleich vereinbaren.