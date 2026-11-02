Steiermarks Krampus- & Perchtenläufe im Überblick
Furchteinflößende Masken, laute Glocken und Hunderte Krampusse: In der Steiermark beginnt die Saison der Krampus- und Perchtenläufe. Schon am Wochenende stehen zahlreiche Veranstaltungen an. Hier findest du die ersten Termine.
Der November hat gerade erst begonnen, doch in der Steiermark wird es schon wieder höllisch. Die ersten Krampus- und Perchtengruppen stehen in den Startlöchern. Bald ziehen sie mit ihren aufwendig geschnitzten Masken, schweren Glocken und Fellkostümen durch die Straßen. Wer das Spektakel erleben möchte, muss nicht bis zum Krampustag am 5. Dezember warten. Bereits am kommenden Wochenende stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm. Besonders rund um Graz ist einiges los.
Rund um Graz wird es besonders laut
Schon am Samstag, dem 7. November, stehen gleich mehrere Krampus- und Perchtenläufe im Bezirk Graz-Umgebung an. In Frohnleiten werden mehr als 300 Krampusse und Perchten erwartet. Ab 18 Uhr sollen die schaurigen Gestalten über den Hauptplatz ziehen. Anschließend ist eine Aftershow angekündigt. Auch in Hausmannstätten dürfte es an diesem Abend ordentlich zur Sache gehen. Beim Perchtenlauf am Marktplatz werden laut Veranstaltungsübersicht rund 350 Krampusse und Perchten aus 20 Gruppen erwartet. Los geht es bereits um 17 Uhr. Neben dem Lauf sind unter anderem ein Besuch des Nikolaus sowie eine Feuer- und Showeinlage geplant. In Kalsdorf bei Graz sollen ebenfalls mehr als 150 Krampusse und Perchten auftreten. Veranstaltungsort ist der Schulhof der Volksschule, der Eintritt ist laut Ankündigung frei. Eine genaue Beginnzeit ist in der vorliegenden Übersicht allerdings nicht angegeben. Wer es etwas kleiner mag, kann sich den Krampuslauf in Dobl-Zwaring vormerken. Dort sind fünf Gruppen angekündigt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr beim Gasthaus Zur Kainach beim Rainer. Auch der Nikolaus soll vorbeischauen.
Am Sonntag ziehen die Krampusse durch Graz
Ein besonders interessanter Termin für Grazer ist der Sonntag, 8. November. An diesem Abend ist ein Krampuslauf in der Innenstadt angekündigt. Ab 18 Uhr sollen die schaurigen Gestalten am Freiheitsplatz und Karmeliterplatz unterwegs sein, auch ein Kinderprogramm vorgesehen. Für den Vorverkauf werden reguläre Tickets um 5,75 Euro sowie Schülerkarten um 3,45 Euro angeführt. Die Preise wurden laut Quelle zuletzt am 31. Oktober überprüft. Doch damit ist in Graz noch lange nicht Schluss. Bereits am Freitag, dem 13. November, steht der nächste Termin an. Dann soll es ab 16 Uhr beim Sportplatz des SVU Liebenau in der Jussuf-Weinhandl-Arena einen Perchtenlauf geben.
Auch außerhalb von Graz stehen große Läufe bevor
sind unter anderem ein Besuch des Nikolaus sowie eine Feuer- und Showeinlage geplant. In Kalsdorf bei Graz sollen ebenfalls mehr als 150 Krampusse und Perchten auftreten. Veranstaltungsort ist der Schulhof der Volksschule, der Eintritt ist laut Ankündigung frei. Eine genaue Beginnzeit ist in der vorliegenden Übersicht allerdings nicht angegeben. Wer es etwas kleiner mag, kann sich den Krampuslauf in Dobl-Zwaring vormerken. Dort sind fünf Gruppen angekündigt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr beim Gasthaus Zur Kainach beim Rainer. Auch der Nikolaus soll vorbeischauen.
Am Sonntag ziehen die Krampusse durch Graz
Ein besonders interessanter Termin für Grazer ist der Sonntag, 8. November. An diesem Abend ist ein Krampuslauf in der Innenstadt angekündigt. Ab 18 Uhr sollen die schaurigen Gestalten am Freiheitsplatz und Karmeliterplatz unterwegs sein, auch ein Kinderprogramm vorgesehen. Für den Vorverkauf werden reguläre Tickets um 5,75 Euro sowie Schülerkarten um 3,45 Euro angeführt. Die Preise wurden laut Quelle zuletzt am 31. Oktober überprüft. Doch damit ist in Graz noch lange nicht Schluss. Bereits am Freitag, dem 13. November, steht der nächste Termin an. Dann soll es ab 16 Uhr beim Sportplatz des SVU Liebenau in der Jussuf-Weinhandl-Arena einen Perchtenlauf geben.
Auch außerhalb von Graz stehen große Läufe bevor
Nicht nur im Grazer Umland, sondern in zahlreichen weiteren steirischen Regionen beginnt die Saison. In Bad Blumau werden am Samstag, 7. November, mehr als 200 Krampusse und Perchten erwartet. Die Veranstaltung startet um 18 Uhr am Ort der Begegnung. Auch der Nikolaus sowie eine anschließende Feier sind angekündigt. In Rottenmann im Bezirk Liezen stehen am selben Abend sogar 63 Gruppen auf dem Programm. Der Krampuslauf beginnt um 18 Uhr im Paltenstadion. Für Kinder ist ein eigenes Programm vorgesehen, anschließend soll eine Aftershow stattfinden. Der Eintritt kostet laut Terminübersicht im Vorverkauf fünf Euro und an der Abendkassa sieben Euro. Kinder unter zehn Jahren dürfen kostenlos hinein. Auch in der Südsteiermark wird es laut. In Maierhof im Bezirk Leibnitz beginnt am Samstag um 18 Uhr ein Krampuslauf bei Erdbau Lampl. Neben dem Besuch des Nikolaus ist ein Feuerwerk angekündigt. In Strallegg im Bezirk Weiz geht es um 19 Uhr bei der Eishütte los. Dort steht ein Perchtenlauf mit anschließender Feier auf dem Programm. Am Sonntag, 8. November, geht es in Heimschuh weiter. Bei der Schutzengelhalle werden mehr als 20 Gruppen erwartet. Beginn ist um 18 Uhr, danach ist ebenfalls eine Aftershow geplant.
Diese Termine sind für die erste Novemberhälfte angekündigt:
Freitag, 6. November 2026
- Raum Bad Mitterndorf: Krampustreiben, 19 Uhr
Samstag, 7. November 2026
- Dobl-Zwaring: Krampuslauf, 17 Uhr, Gasthaus Zur Kainach beim Rainer
- Frohnleiten: Krampuslauf, 18 Uhr, Hauptplatz
- Hausmannstätten: Perchtenlauf, 17 Uhr, Marktplatz
- Kalsdorf bei Graz: Krampuslauf, Schulhof der Volksschule
- Maierhof: Krampuslauf, 18 Uhr, Erdbau Lampl
- Strallegg: Perchtenlauf, 19 Uhr, Eishütte
- Bad Blumau: Krampuslauf, 18 Uhr, Ort der Begegnung
- Rottenmann: Krampuslauf, 18 Uhr, Paltenstadion
Sonntag, 8. November 2026
- Graz: Krampuslauf, 18 Uhr, Freiheitsplatz und Karmeliterplatz
- Heimschuh: Krampuslauf, 18 Uhr, Schutzengelhalle
Am zweiten Novemberwochenende geht es weiter: Diese Veranstaltungen sind für Freitag, 13. November, angekündigt:
- Weihermühle: Krampuslauf, 18 Uhr, Erlebnisbad Weihermühle
- Graz-Liebenau: Perchtenlauf, 16 Uhr, Sportplatz SVU Liebenau
- Schweinz bei Riegersburg: Krampuslauf, 18.30 Uhr
- Deutschlandsberg: Krampuslauf, 18 Uhr, Wirtschaftspark
- Preding: Krampusshow, 18.30 Uhr, Trockenmax Stadion
- St. Lorenzen im Mürztal: Kinderkrampuslauf, 17 Uhr
- Bruck an der Mur: Krampuslauf am Schlossberg, 18.30 Uhr
- Stubenberg: Perchtenlauf, 16.30 Uhr, Gasthof Steinmann
- Kalwang: Krampuslauf, 18 Uhr, Kulturzentrum Fohlenhof
- Proleb: Krampuslauf, 18 Uhr, Sportplatz
- Trofaiach: Krampuslauf, 18 Uhr, Stadion Rötz
- Bärndorf: Krampuslauf, 18 Uhr, Dorfplatz
- Raum Bad Mitterndorf: Krampustreiben, 19 Uhr
- Spielberg: Krampuslauf bei der Burg Spielberg
- In Deutschlandsberg findet beispielsweise der zweite Krampuslauf der D’Greith Bartln statt. Ab 18 Uhr sollen 25 Gruppen im Wirtschaftspark auftreten. Auch der Nikolaus und ein Kinderprogramm sind angekündigt.
- In Preding steht am selben Abend eine Krampusshow auf dem Programm. Um 18.30 Uhr geht es im Trockenmax Stadion los. Fünf Gruppen sollen dabei sein. Laut Veranstaltungsankündigung wird um eine freiwillige Spende gebeten.
- Auch im Mürztal ist einiges geplant. In St. Lorenzen im Mürztal beginnt um 17 Uhr der erste Lorenzer Kinderkrampuslauf. Drei Gruppen sollen auftreten, außerdem sind ein Nikolausbesuch und ein Kinderprogramm vorgesehen.
- In Bruck an der Mur wird es am Schlossberg ab 18.30 Uhr schaurig. Dort sind 16 Gruppen angekündigt. Der Eintritt ist laut Übersicht frei.
Besonders viele Veranstaltungen am 14. November:
- Ein weiterer Höhepunkt steht bereits am Samstag, dem 14. November, bevor. Allein für diesen Tag sind mehr als 20 Veranstaltungen in der Steiermark gelistet.
- Besonders große Läufe sind unter anderem in Mürzzuschlag und Ottendorf an der Rittschein angekündigt.
- In Mürzzuschlag werden rund 600 Krampusse und Perchten aus 40 Gruppen angeführt.
- In Ottendorf sollen es sogar rund 700 Teilnehmer aus etwa 50 Gruppen sein.
- Auch in Premstätten, Vasoldsberg, Übelbach, Birkfeld, Passail, Kaindorf, Frauental und zahlreichen weiteren Gemeinden stehen Krampus- und Perchtenläufe auf dem Programm.Am Sonntag, dem 15. November, folgen unter anderem Veranstaltungen in Geistthal-Södingberg und St. Stefan ob Stainz.