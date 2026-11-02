Steiermarks Krampus- & Perchtenläufe im Überblick

Furchteinflößende Masken, laute Glocken und Hunderte Krampusse: In der Steiermark beginnt die Saison der Krampus- und Perchtenläufe. Schon am Wochenende stehen zahlreiche Veranstaltungen an. Hier findest du die ersten Termine.

Der November hat gerade erst begonnen, doch in der Steiermark wird es schon wieder höllisch. Die ersten Krampus- und Perchtengruppen stehen in den Startlöchern.

Der November hat gerade erst begonnen, doch in der Steiermark wird es schon wieder höllisch. Die ersten Krampus- und Perchtengruppen stehen in den Startlöchern.

Der November hat gerade erst begonnen, doch in der Steiermark wird es schon wieder höllisch. Die ersten Krampus- und Perchtengruppen stehen in den Startlöchern. Bald ziehen sie mit ihren aufwendig geschnitzten Masken, schweren Glocken und Fellkostümen durch die Straßen. Wer das Spektakel erleben möchte, muss nicht bis zum Krampustag am 5. Dezember warten. Bereits am kommenden Wochenende stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm. Besonders rund um Graz ist einiges los.

Rund um Graz wird es besonders laut

Schon am Samstag, dem 7. November, stehen gleich mehrere Krampus- und Perchtenläufe im Bezirk Graz-Umgebung an. In Frohnleiten werden mehr als 300 Krampusse und Perchten erwartet. Ab 18 Uhr sollen die schaurigen Gestalten über den Hauptplatz ziehen. Anschließend ist eine Aftershow angekündigt. Auch in Hausmannstätten dürfte es an diesem Abend ordentlich zur Sache gehen. Beim Perchtenlauf am Marktplatz werden laut Veranstaltungsübersicht rund 350 Krampusse und Perchten aus 20 Gruppen erwartet. Los geht es bereits um 17 Uhr. Neben dem Lauf sind unter anderem ein Besuch des Nikolaus sowie eine Feuer- und Showeinlage geplant. In Kalsdorf bei Graz sollen ebenfalls mehr als 150 Krampusse und Perchten auftreten. Veranstaltungsort ist der Schulhof der Volksschule, der Eintritt ist laut Ankündigung frei. Eine genaue Beginnzeit ist in der vorliegenden Übersicht allerdings nicht angegeben. Wer es etwas kleiner mag, kann sich den Krampuslauf in Dobl-Zwaring vormerken. Dort sind fünf Gruppen angekündigt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr beim Gasthaus Zur Kainach beim Rainer. Auch der Nikolaus soll vorbeischauen.

Am Sonntag ziehen die Krampusse durch Graz

Ein besonders interessanter Termin für Grazer ist der Sonntag, 8. November. An diesem Abend ist ein Krampuslauf in der Innenstadt angekündigt. Ab 18 Uhr sollen die schaurigen Gestalten am Freiheitsplatz und Karmeliterplatz unterwegs sein, auch ein Kinderprogramm vorgesehen. Für den Vorverkauf werden reguläre Tickets um 5,75 Euro sowie Schülerkarten um 3,45 Euro angeführt. Die Preise wurden laut Quelle zuletzt am 31. Oktober überprüft. Doch damit ist in Graz noch lange nicht Schluss. Bereits am Freitag, dem 13. November, steht der nächste Termin an. Dann soll es ab 16 Uhr beim Sportplatz des SVU Liebenau in der Jussuf-Weinhandl-Arena einen Perchtenlauf geben.

Auch außerhalb von Graz stehen große Läufe bevor

sind unter anderem ein Besuch des Nikolaus sowie eine Feuer- und Showeinlage geplant. In Kalsdorf bei Graz sollen ebenfalls mehr als 150 Krampusse und Perchten auftreten. Veranstaltungsort ist der Schulhof der Volksschule, der Eintritt ist laut Ankündigung frei. Eine genaue Beginnzeit ist in der vorliegenden Übersicht allerdings nicht angegeben. Wer es etwas kleiner mag, kann sich den Krampuslauf in Dobl-Zwaring vormerken. Dort sind fünf Gruppen angekündigt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr beim Gasthaus Zur Kainach beim Rainer. Auch der Nikolaus soll vorbeischauen.

Am Sonntag ziehen die Krampusse durch Graz

Ein besonders interessanter Termin für Grazer ist der Sonntag, 8. November. An diesem Abend ist ein Krampuslauf in der Innenstadt angekündigt. Ab 18 Uhr sollen die schaurigen Gestalten am Freiheitsplatz und Karmeliterplatz unterwegs sein, auch ein Kinderprogramm vorgesehen. Für den Vorverkauf werden reguläre Tickets um 5,75 Euro sowie Schülerkarten um 3,45 Euro angeführt. Die Preise wurden laut Quelle zuletzt am 31. Oktober überprüft. Doch damit ist in Graz noch lange nicht Schluss. Bereits am Freitag, dem 13. November, steht der nächste Termin an. Dann soll es ab 16 Uhr beim Sportplatz des SVU Liebenau in der Jussuf-Weinhandl-Arena einen Perchtenlauf geben.

Auch außerhalb von Graz stehen große Läufe bevor

Nicht nur im Grazer Umland, sondern in zahlreichen weiteren steirischen Regionen beginnt die Saison. In Bad Blumau werden am Samstag, 7. November, mehr als 200 Krampusse und Perchten erwartet. Die Veranstaltung startet um 18 Uhr am Ort der Begegnung. Auch der Nikolaus sowie eine anschließende Feier sind angekündigt. In Rottenmann im Bezirk Liezen stehen am selben Abend sogar 63 Gruppen auf dem Programm. Der Krampuslauf beginnt um 18 Uhr im Paltenstadion. Für Kinder ist ein eigenes Programm vorgesehen, anschließend soll eine Aftershow stattfinden. Der Eintritt kostet laut Terminübersicht im Vorverkauf fünf Euro und an der Abendkassa sieben Euro. Kinder unter zehn Jahren dürfen kostenlos hinein. Auch in der Südsteiermark wird es laut. In Maierhof im Bezirk Leibnitz beginnt am Samstag um 18 Uhr ein Krampuslauf bei Erdbau Lampl. Neben dem Besuch des Nikolaus ist ein Feuerwerk angekündigt. In Strallegg im Bezirk Weiz geht es um 19 Uhr bei der Eishütte los. Dort steht ein Perchtenlauf mit anschließender Feier auf dem Programm. Am Sonntag, 8. November, geht es in Heimschuh weiter. Bei der Schutzengelhalle werden mehr als 20 Gruppen erwartet. Beginn ist um 18 Uhr, danach ist ebenfalls eine Aftershow geplant.