Schwerer Unfall auf der S6: Lenker hatte Glück im Unglück

Schwerer Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der S6 bei Mürzzuschlag in der Steiermark: Ein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte großes Glück.

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer am Sonntag, dem 1. November 2026, auf der Semmering Schnellstraße (S6). Wie der Bereichsfeuerwehrverband Mürzzuschlag informiert, überschlug sich sein Fahrzeug auf Höhe der Auffahrt Hönigsberg in Fahrtrichtung Klagenfurt und blieb auf dem Dach liegen. Trotz des heftigen Überschlags blieb der Lenker unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem Unfallwagen befreien. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

© FF Mürzzuschlag Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

S6 musste komplett gesperrt werden

Gegen 11 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag mittels Sirenenalarm zum Unfallort gerufen. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und entfernten das beschädigte Fahrzeug mithilfe eines Krans aus dem Gefahrenbereich. Anschließend übernahm ein Abschleppunternehmen den Abtransport des Wagens. Auch die Fahrbahn musste gereinigt werden. Während der gesamten Bergungsarbeiten war die S6 in Fahrtrichtung Klagenfurt vollständig gesperrt.