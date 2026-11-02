Steiermark ist bei Kinderbetreuung österreichweit Schlusslicht

Die aktuellen Zahlen der Statistik Austria zeichnen ein ernüchterndes Bild für die Steiermark. Bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren erreicht das Bundesland eine Betreuungsquote von lediglich 24 Prozent. Damit liegt die Steiermark deutlich unter dem österreichweiten Durchschnitt von 35,8 Prozent. Auch bei den Drei- bis Fünfjährigen reicht es nur für den letzten Platz im Bundesländervergleich. Während österreichweit 94,5 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe eine institutionelle Betreuungseinrichtung besuchen, sind es in der Steiermark nur 89,3 Prozent.

Öffnungszeiten erschweren Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Nicht nur das Angebot an Betreuungsplätzen sorgt für Kritik. Auch bei den Öffnungszeiten hat sich die Situation laut den vorliegenden Zahlen verschlechtert. Immer weniger Kinder besuchen Einrichtungen, deren Betreuungszeiten eine Vollzeitbeschäftigung der Eltern ermöglichen. Bei den unter Dreijährigen sank der Anteil entsprechender Betreuungsplätze seit dem Kindergartenjahr 2018/19 von 48 auf 32,5 Prozent. Österreichweit liegt dieser Wert mittlerweile bei 61,6 Prozent. Auch im Kindergartenalter zeigt sich ein Rückgang: Bei den Drei- bis Fünfjährigen fiel der Anteil von 48,7 auf 42,8 Prozent. Der österreichweite Vergleichswert beträgt 58,9 Prozent. Besonders schwierig ist die Lage laut den Daten in den Bezirken Murau und Liezen. Dort besuchen lediglich 3,4 beziehungsweise 4,8 Prozent der betreuten Kinder unter drei Jahren eine Einrichtung mit vollzeittauglichen Öffnungszeiten.

NEOS kritisieren geplante Budgetkürzung

Für zusätzlichen Unmut sorgt bei den NEOS die finanzielle Planung des Landes. Im Budget für 2027 sind für Kinderbildung und -betreuung rund 238,3 Millionen Euro vorgesehen. Im Jahr 2026 waren es noch etwa 244,1 Millionen Euro. Das bedeutet ein Minus von rund 5,7 Millionen Euro. Besonders stark fällt die Kürzung beim Budgetansatz für Kindergärten aus: Hier sind rund 9,4 Millionen Euro weniger eingeplant. Auch beim Ausbau der Betreuungskapazitäten sieht die Oppositionspartei zu wenig Fortschritte. Für Kinder unter drei Jahren sind im Wirkungsbudget 2027 lediglich 40 zusätzliche Plätze gegenüber dem Budgetziel für 2026 vorgesehen. Bei den Drei- bis Fünfjährigen sinkt die ausgewiesene Platzzahl von 34.490 auf 33.240.

Dringliche Anfrage an Bildungslandesrat Hermann

NEOS-Klubobmann Niko Swatek will Bildungslandesrat Stefan Hermann deshalb mit einer Dringlichen Anfrage im Landtag zur Verantwortung ziehen. Er fordert einen konkreten Plan, wie die Steiermark ihren Rückstand bei der Kinderbetreuung aufholen will. Swatek kritisiert insbesondere, dass ausgerechnet angesichts der schlechten Betreuungszahlen weniger Geld zur Verfügung gestellt werden soll. Fehlende Plätze und eingeschränkte Öffnungszeiten würden es berufstätigen Eltern erschweren, Familie und Arbeit miteinander zu vereinbaren. Besonders häufig seien davon Frauen betroffen. Die NEOS verlangen daher einen stärkeren Ausbau der Betreuungsplätze und längere Öffnungszeiten. Für Familien müsse gewährleistet sein, dass sie sich auf die Betreuung ihrer Kinder verlassen können.