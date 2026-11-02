Vier Meter tief gestürzt: Arbeiter bei Gerüst-Abbau verletzt

Bei Abbauarbeiten an einem Metallgerüst kam es am Montagnachmittag in Großwilfersdorf (Steiermark) zu einem Arbeitsunfall. Ein 55-jähriger Arbeiter stürzte rund vier Meter in die Tiefe und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich am Montag, dem 2. November 2026, gegen 13.20 Uhr in Großwilfersdorf im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Ein 55-jähriger ungarischer Arbeiter war gerade damit beschäftigt, ein Metallgerüst abzubauen. Nach ersten Erhebungen wollte der Mann einen etwa acht Meter langen Holzbalken zwischen den Gerüstelementen bewegen. Dabei dürfte er aus bislang ungeklärter Ursache das Gleichgewicht verloren haben. In weiterer Folge stürzte er aus ungefähr vier Metern Höhe vom Vordach auf die darunterliegende Asphaltfläche.

Rettung brachte Verletzten ins Krankenhaus

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Mann vom Österreichischen Roten Kreuz ins LKH Oststeiermark am Standort Fürstenfeld gebracht. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.