Besondere Geschichte aus der Steiermark: Anton rettet möglicherweise ein Leben

Mit einer Stammzellenspende hat Anton Dunkl aus Gnas (Steiermark) einem Patienten aus Serbien eine neue Chance geschenkt. Der 38-Jährige hatte sich bei einer Typisierungsaktion an der Volksschule registrieren lassen.

Den Anfang nahm die besondere Geschichte im Mai 2024. Damals veranstaltete „Geben für Leben“ gemeinsam mit der Volksschule Gnas eine Typisierungsaktion. Möglich gemacht hatte diese Initiative Julia Hütter. Sie hatte selbst bereits im Jänner 2024 Stammzellen gespendet und damit einem Patienten in den USA geholfen. Durch ihr Engagement wurde auch Anton Dunkl auf die Möglichkeit einer Stammzellenspende aufmerksam. Beim Schulfest am 24. Mai 2024 ließ sich der damals 38-Jährige als potenzieller Spender registrieren.

Im Frühjahr 2026 als Spender gefunden

Rund zwei Jahre später erhielt Anton die Nachricht, dass er möglicherweise als Stammzellenspender infrage kommt. Im Frühjahr 2026 wurde er als passender Spender gefunden. Am 29. September folgte schließlich die tatsächliche Spende: Der Steirer schenkte einem Patienten aus Serbien damit die Chance auf ein neues Leben. Der Eingriff dauerte zweieinhalb Stunden.

©Geben für Leben Anton schenkt Patienten in Serbien neue Hoffnung.

Urkunde als Dank für den Einsatz

Am 19. Oktober wurde Anton für seine Bereitschaft und seinen Einsatz eine Urkunde überreicht. Der Verein bedankte sich dabei nicht nur beim 38-Jährigen, sondern auch bei Julia Hütter, deren persönliches Engagement die Typisierungsaktion in Gnas überhaupt erst ermöglicht hatte.