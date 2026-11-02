Schock nach Halloween: Heftklammern in Kinderschokolade entdeckt

Nach der Halloween-Nacht ist es in der Steiermark zu mehreren beunruhigenden Vorfällen gekommen. Eine Mutter entdeckte Heftklammern in einer Kinderschokolade. Die Polizei bestätigt gegenüber 5 Minuten mehrere Anzeigen.

Eine Mutter aus der Steiermark entdeckte eine Heftklammer in den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder. Es handelt sich um keinen Einzelfall, es gab mehrere Anzeigen solcher Art.

Eine Mutter aus der Steiermark entdeckte eine Heftklammer in den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder. Es handelt sich um keinen Einzelfall, es gab mehrere Anzeigen solcher Art.

In der Facebook-Gruppe „LeibnitzLeaks“ schilderte eine Mutter einen erschreckenden Vorfall. Ihr Kind hatte beim Halloween-Sammeln Süßigkeiten bekommen und wollte anschließend eine Kinderschokolade essen. Bei einer genaueren Kontrolle machten die Eltern jedoch eine gefährliche Entdeckung: In der Schokolade steckten Heftklammern. „Zum Glück haben wir rechtzeitig bemerkt, dass Heftklammern in der Schokolade steckten!“, schreibt die Mutter in ihrem Posting. Sie habe den Vorfall noch am selben Nachmittag bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet.

Weiterer Fall in Wildon gemeldet

Die Mutter nutzte ihren Beitrag auch, um andere Eltern zu warnen. Sie appellierte, die gesammelten Naschereien vor dem Verzehr genau zu untersuchen: „Kontrolliert bitte die Süßigkeiten, die eure Kinder zu Halloween gesammelt haben, ganz genau!“ Unter ihrem Posting meldete sich eine weitere Nutzerin mit einem ähnlichen Erlebnis zu Wort. „Auch in Wildon ist das passiert, ist zur Anzeige gebracht!“, kommentierte sie. Gegenüber 5 Minuten bestätigte die Polizei, dass tatsächlich mehrere Anzeigen wegen derartiger Vorfälle eingegangen sind. „Es handelt sich um Anzeigen gegen unbekannt. Die Ermittlungen laufen“, so die Polizei.

Ähnlicher Vorfall auch in Oberösterreich

Besonders beunruhigend: Auch aus Oberösterreich wurden nach Halloween manipulierte Süßigkeiten gemeldet. Wie 5 Minuten berichtete, entdeckte ein Vater aus Linz bei der Kontrolle der Naschereien seiner Kinder Nägel in mehreren Schokoriegeln und Kaubonbons. Die Metallstücke waren teilweise rund einen Zentimeter lang und so tief in den Süßigkeiten versteckt, dass sie von außen nicht zu erkennen waren. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei. Eltern sollten daher besonders aufmerksam sein und Halloween-Süßigkeiten vor dem Verzehr sorgfältig kontrollieren.