Schwerer Arbeitsunfall in Liezen: 45-Jähriger von Kette getroffen

Ein 45-jähriger Mann wurde am 2. November 2026 bei einem Arbeitsunfall mit zwei Baggern in Liezen (Steiermark) schwer verletzt. Eine gerissene Kette traf den Mann in seiner Fahrerkabine.

Am Montag, dem 2. November 2026, ereignete sich gegen 14 Uhr auf einem Lagerplatz in Liezen (Steiermark) ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 45-jähriger Mann war mit Verladearbeiten beschäftigt. Dabei wollte er und ein Arbeitskollege mithilfe eines Baggers eine Radladerschaufel mithilfe zweier nebeneinanderstehender Bagger auf eine Transportvorrichtung ziehen.

Kette riss während der Arbeiten

Während des Vorgangs riss plötzlich die verwendete Kette und schnellte zurück. Sie durchschlug die Scheibe der Fahrerkabine und traf den 45-Jährigen. Der Baggerfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach dem Unfall wurden sofort die Rettungskräfte verständigt. Sein Arbeitskollege brachte den 45-jährigen Mann zunächst selbstständig in das LKH Rottenmann-Bad Aussee gebracht. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er anschließend jedoch mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen.