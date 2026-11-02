Er wirkte jahrelang im Vatikan: Steirischer Benediktiner (55) verstorben

Das Benediktinerstift Admont trauert um Pater Wolfgang Fischer-Felgitsch. Der gebürtige Grazer starb am 31. Oktober im Alter von 55 Jahren. Er wirkte viele Jahre im Vatikan und war zuletzt als Pfarrer in der Steiermark tätig.

Mit einem bewegenden Nachruf nimmt das Benediktinerstift Admont Abschied von seinem Mitbruder Pater Wolfgang Fischer-Felgitsch. Der am 31. März 1971 in Graz geborene Ordensmann trat 1999 in das Noviziat des Benediktinerklosters ein. Nach seinem Theologiestudium in Salzburg und Rom legte er 2003 seine ewige Profess ab. 2006 wurde er zum Priester geweiht. Rom sollte für Pater Wolfgang zu einer zweiten Heimat werden. Von 2009 bis 2021 war er in der Präfektur des päpstlichen Hauses tätig. In dieser Funktion stand er auch deutschsprachigen Pilgern und Besuchern der heiligen Stätten mit Rat und Hilfe zur Seite. Während seiner Zeit in Rom kam er mit Päpsten, Kardinälen und Bischöfen zusammen.

Zuletzt als Pfarrer in der Steiermark tätig

Nach dem Ende seines Dienstes im Vatikan kehrte Pater Wolfgang 2021 in seine Heimat zurück. Dort übernahm er Aufgaben als Teampfarrer in Mautern, Kalwang, Kammern, Wald am Schoberpass und Traboch. Besonders Traboch sei für ihn zu einer weiteren Heimat geworden, heißt es im Nachruf. Der Geistliche war ein großer Marienverehrer und hatte eine besondere Liebe zur lateinischen Sprache. Zudem engagierte er sich in mehreren Studentenverbindungen. Sein Lebensweg war allerdings auch von schweren Krankheiten geprägt, denen er laut Stift mit großer Glaubensstärke begegnete.

Pater Wolfgang starb an seinem Namenstag

Nach einem körperlichen Zusammenbruch wurde Pater Wolfgang in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert und in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Die erhoffte Genesung blieb aus. Am 31. Oktober 2026, seinem Namenstag, starb er nach Empfang der Krankensalbung. Das Benediktinerstift Admont verabschiedet sich mit den Worten: „Ruhe in Frieden, lieber Pater Wolfgang.“

Termine für Totenwachen und Begräbnis

Die Trauerfeierlichkeiten finden an mehreren Orten statt. Am Mittwoch, dem 4. November, wird um 19 Uhr in der Pfarrkirche Mautern eine Totenwache abgehalten. Eine weitere Totenwache findet am Freitag, dem 6. November, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Traboch statt. Ab Donnerstagnachmittag, dem 5. November, wird Pater Wolfgang in der Josefskapelle der Stiftskirche Admont aufgebahrt. Dort findet am Freitag, dem 6. November, um 17 Uhr die Totenwache mit anschließender Totenvesper statt. Das Requiem wird am Samstag, dem 7. November, um 9.30 Uhr in der Stiftskirche gefeiert. Die Beerdigung erfolgt am Dienstag, dem 10. November, um 14 Uhr am St. Peter-Stadtfriedhof in Graz. Dies entsprach dem Wunsch des Verstorbenen.