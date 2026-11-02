Kaum Sonne in Sicht: So startet die Steiermark in den Dienstag

Am Dienstag, dem 3. November gibt es einige Wolken und auch stellenweise Nieselregen. Oberhalb von rund 1.000 Metern kann es leicht schneien. Die Temperaturen erreichen höchstens 8 Grad.

Auch am Dienstag, dem 3. November, bleibt das Wetter in der Steiermark überwiegend trüb. Laut GeoSphere Austria hängen die Wolken meist tief. Am Morgen und Vormittag kann es stellenweise nieseln, oberhalb von rund 1.000 Metern ist auch leichter Schneefall möglich.

Vereinzelt Auflockerungen

Ab Mittag könnte sich die Wolkendecke vom Ausseer Land über das Obere Ennstal bis ins Obere Murtal stellenweise auflockern. In den übrigen Regionen bleibt es hingegen meist stark bewölkt, überwiegend aber trocken. Etwas Nieselregen ist besonders entlang der westlichen Randgebirge möglich. Die Temperaturen bleiben kühl: In der Früh werden 1 bis 6 Grad erwartet, am Nachmittag erreichen sie 3 bis 8 Grad.