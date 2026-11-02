Neue Studie aus Graz: So wirksam ist der RSV-Schutz für Babys

Eine Untersuchung am Uniklinikum Graz zeigt: Bei Babys mit RSV-Immunschutz war das Risiko einer Krankenhausaufnahme um rund 77 Prozent geringer. Der Schutz wird kostenlos angeboten.

Für Säuglinge kann das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) gefährlich werden. Es kann schwere Atemwegsinfektionen auslösen, die mitunter eine Behandlung im Krankenhaus notwendig machen. Eine aktuelle Untersuchung am Uniklinikum Graz zeigt nun, wie stark eine Immunisierung das Risiko verringern kann.

Deutlich weniger Krankenhausaufenthalte

Assoz.-Prof. Dr. Volker Strenger, Kinderarzt und Infektiologe am Uniklinikum Graz, betont, wie wichtig der RSV-Schutz für Säuglinge ist. Für die Untersuchung wurden Daten von 1.805 Neugeborenen ausgewertet, die zwischen Oktober 2025 und März 2026 am Uniklinikum Graz zur Welt kamen. Während 2,8 Prozent der nicht immunisierten Babys wegen RSV ins Krankenhaus mussten, waren es bei den immunisierten Kindern nur 0,6 Prozent. Das entspricht einem um rund 77 Prozent geringeren Risiko.

Kostenloser Schutz für Babys

Der RSV-Immunschutz wird in Österreich kostenlos angeboten. Neugeborene können die Immunisierung während der RSV-Saison möglichst noch vor der Entlassung aus dem Krankenhaus erhalten. Für Babys, die zwischen April und September geboren wurden, wird eine Immunisierung im Herbst empfohlen. Diese ist auch bei niedergelassenen Kinderärzten kostenlos möglich.