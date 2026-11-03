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/ ©Fratz Graz
Auf dem Bild von 5min.at sieht man viele bunte Fenster.
Bunt gestaltete Fenster sollen ein Zeichen für den Zusammenhalt setzen.
Steiermark
03/11/2026
Lichterzauber

Lichterzauber: Steirische Fenster sollen gemeinsam leuchten

Am 26. November wird es in der Steiermark bunt: Bei der Aktion „Lichterzauber in der Nachbarschaft" sind alle eingeladen, ihre Fenster zu schmücken uns zum Leuchten zu bringen.

von Marie Jost Logo 5 Minuten
1 Minute Lesezeit(146 Wörter)
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In der dunklen Jahreszeit soll die Steiermark ein wenig heller werden. Am Donnerstag, dem 26. November 2026, findet erneut die Aktion „Lichterzauber in der Nachbarschaft“ statt. Dabei sind Kinder und Erwachsene eingeladen, ihre Fenster kreativ zu gestalten und gemeinsam ein leuchtendes Zeichen für ein gutes Miteinander zu setzen.

So funktioniert die Aktion

Wer mitmachen möchte, schmückt ein oder mehrere Fenster, die von der Straße aus gut sichtbar sind. Dafür können etwa buntes Transparentpapier, Klebeband und Schere verwendet werden. Die fertigen Kunstwerke werden von innen ans Fenster geklebt und mit einer Hintergrundbeleuchtung zum Leuchten gebracht. Um 18 Uhr heißt es dann gemeinsam „Licht an!“. Anschließend können die Teilnehmer nach draußen gehen, die geschmückten Fenster bewundern und mit Nachbarn ins Gespräch kommen. Je mehr Menschen sich beteiligen, desto bunter soll die Aktion werden.

Auf dem Bild von 5min.at sieht man ein buntes Fenster.
©Fratz Graz
Mit leuchtenden Fenstern soll die Nachbarschaft gestärkt werden.
Auf dem Bild von 5min.at sieht ma ein Fenster und eine Katze.
©Fratz Graz
Kinder und Erwachsene können ihre Fenster kreativ gestalten.
Auf dem Bild von 5min.at sieht man ein leuchtendes Fenster.
©Fratz Graz
Bunte Kunstwerke sollen die Jahreszeit erhellen.
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