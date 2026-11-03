Lichterzauber: Steirische Fenster sollen gemeinsam leuchten

Am 26. November wird es in der Steiermark bunt: Bei der Aktion „Lichterzauber in der Nachbarschaft" sind alle eingeladen, ihre Fenster zu schmücken uns zum Leuchten zu bringen.

In der dunklen Jahreszeit soll die Steiermark ein wenig heller werden. Am Donnerstag, dem 26. November 2026, findet erneut die Aktion „Lichterzauber in der Nachbarschaft“ statt. Dabei sind Kinder und Erwachsene eingeladen, ihre Fenster kreativ zu gestalten und gemeinsam ein leuchtendes Zeichen für ein gutes Miteinander zu setzen.

So funktioniert die Aktion

Wer mitmachen möchte, schmückt ein oder mehrere Fenster, die von der Straße aus gut sichtbar sind. Dafür können etwa buntes Transparentpapier, Klebeband und Schere verwendet werden. Die fertigen Kunstwerke werden von innen ans Fenster geklebt und mit einer Hintergrundbeleuchtung zum Leuchten gebracht. Um 18 Uhr heißt es dann gemeinsam „Licht an!“. Anschließend können die Teilnehmer nach draußen gehen, die geschmückten Fenster bewundern und mit Nachbarn ins Gespräch kommen. Je mehr Menschen sich beteiligen, desto bunter soll die Aktion werden.