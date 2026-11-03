Auto brennt auf A2 völlig aus: Drei Menschen retten sich rechtzeitig

Erst bemerkte ein 19-jähriger Grazer Rauch aus dem Motorraum, wenig später stand sein Auto auf der A2 in Vollbrand. Drei Menschen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Vom Fahrzeug blieb nach dem Feuer kaum etwas übrig.

Es begann mit Rauch aus dem Motorraum und endete mit einem völlig ausgebrannten Auto. Am Montagabend, dem 2. November 2026, war ein 19-jähriger Grazer gemeinsam mit zwei weiteren Personen auf der Südautobahn (A2) unterwegs, als er plötzlich bemerkte, dass mit seinem Fahrzeug etwas nicht stimmte. Der junge Lenker reagierte sofort und steuerte die nächste Pannenbucht an. Eine Entscheidung, die Schlimmeres verhinderte.

Rauch wurde immer stärker

Gegen 18 Uhr war der 19-Jährige auf der A2 bei Laßnitzhöhe im Bezirk Graz-Umgebung in Fahrtrichtung Graz unterwegs. Bei Straßenkilometer 167,5 fiel ihm auf, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Die Rauchentwicklung nahm immer weiter zu. Der Grazer hielt deshalb in der nächstgelegenen Pannenbucht an. Gemeinsam mit seinen beiden Mitfahrern verließ er das Fahrzeug und verständigte die Einsatzkräfte. Viel Zeit blieb nicht: Innerhalb kurzer Zeit breitete sich das Feuer aus, bis schließlich das gesamte Auto in Flammen stand.

35 Feuerwehrleute rückten aus

Die Freiwilligen Feuerwehren Gleisdorf und Ludersdorf eilten zum Einsatzort. Insgesamt standen 35 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen im Einsatz. Den Einsatzkräften gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Bereits gegen 18.15 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden. Für das Auto kam allerdings jede Hilfe zu spät. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Auch zwei Betonteile der ASFINAG wurden beschädigt. Die wichtigste Nachricht: Alle drei Insassen blieben unverletzt. Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Menschen oder die Umwelt.

Zwei Fahrstreifen auf der A2 gesperrt

Während die Feuerwehr gegen die Flammen kämpfte, kam es auf der Südautobahn zu Verkehrsbehinderungen. Sowohl der erste als auch der zweite Fahrstreifen mussten für die Löscharbeiten gesperrt werden. Erst gegen 19.30 Uhr konnte die A2 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Auch die Frage nach der Brandursache wurde bereits untersucht. Ein Bezirksbrandermittler der Polizei nahm das ausgebrannte Fahrzeug unter die Lupe. Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte das Feuer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch einen technischen Defekt im Motorraum ausgelöst worden sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 07:06 Uhr aktualisiert