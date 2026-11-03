Trotz Verkaufsplänen: Beliebtes Lokal in Knittelfeld startet neu

Im Kapuzini tut sich wieder etwas: Ab 4. November gibt es dort ein neues Frühstücksangebot. Dahinter steckt eine Gastronomin, die sich einen lang gehegten Traum erfüllt. Doch über dem Neustart steht noch ein Fragezeichen.

Wer in Knittelfeld gerne auswärts frühstückt, bekommt ab Mittwoch, dem 4. November, eine neue Anlaufstelle. Im Kapuzini am Kapuzinerplatz 6 wird künftig wieder am Vormittag aufgetischt. Hinter dem Neustart steht Barbara Neag, die mit ihrem Konzept „Kapuzinis Frühstück by Babsi“ frischen Schwung in das Lokal bringen möchte. Dabei setzt sie auf regionale Zutaten, Dinkelgebäck und eine entspannte Atmosphäre. Ganz geklärt ist die Zukunft des Standorts allerdings noch nicht.

Ein lang gehegter Traum wird wahr

Für Barbara Neag ist das neue Frühstückslokal mehr als nur ein weiterer Arbeitsplatz. Die gelernte Restaurantfachfrau wollte schon lange ein eigenes Café führen. Nun möchte sich die dreifache Mutter diesen Wunsch erfüllen. Erfahrung in der Gastronomie bringt sie mit. Ihre Ausbildung absolvierte sie am Altausseersee, später arbeitete sie unter anderem in Tirol. Zuletzt führte sie ein größeres Bistro in der Region. Ursprünglich stammt Neag aus Oberösterreich, mittlerweile lebt sie in Knittelfeld. Als sie erfuhr, dass für das Kapuzini eine neue Perspektive gesucht wird, entschied sie sich, selbst aktiv zu werden.

Keine klassischen Semmeln: Das kommt auf den Tisch

Mit ihrem Frühstücksangebot möchte sich Neag bewusst von anderen Lokalen unterscheiden. Statt klassischer Semmeln setzt sie unter anderem auf Dinkelprodukte. Auf der Speisekarte stehen beispielsweise Dinkelvollkornbrot mit Avocado und pochiertem Ei sowie hausgemachte Eierspeisen. Die Zutaten sollen möglichst aus der Umgebung stammen. So kommen die Eier etwa aus der Gaal, während die Bäckerei Gruber Dinkel-Paninis liefert. Auch wer morgens wenig Zeit hat, soll auf seine Kosten kommen: Kaffee und Gebäck werden zum Mitnehmen angeboten.

Diese Öffnungszeiten gelten ab Mittwoch

Los geht es am Mittwoch, dem 4. November 2026. Das Kapuzini öffnet künftig von Dienstag bis Samstag jeweils von 7 bis 13 Uhr. Damit bekommt das Lokal, das zuletzt vor allem als Bar genutzt wurde, eine neue Ausrichtung. Das Kapuzini gibt es bereits seit 2004. Nun soll das Frühstück wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Ob das Konzept langfristig funktioniert, wird sich erst zeigen. Die neue Betreiberin möchte zunächst abwarten, wie das Angebot von den Gästen angenommen wird.

Doch das Gebäude steht weiterhin zum Verkauf

So erfreulich der Neustart für Frühstücksfans ist, eine Frage bleibt offen: Wie geht es mit dem Kapuzini langfristig weiter? Denn das Wohn- und Geschäftshaus am Kapuzinerplatz 6, in dem sich auch das Lokal befindet, wird weiterhin zum Verkauf angeboten. Der angegebene Kaufpreis beträgt 359.000 Euro. Das bedeutet allerdings nicht, dass die neue Frühstücksgastronomie bereits wieder vor dem Aus steht. Welche Auswirkungen ein möglicher Eigentümerwechsel auf den Betrieb hätte, ist derzeit nicht bekannt. Vorerst konzentriert sich Barbara Neag auf ihren Start am 4. November.