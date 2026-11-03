Katze in Admont ans Kreuz geschraubt: Jetzt 5.200 Euro Belohnung

Der grausame Tod einer Katze in Admont sorgt weiterhin für Entsetzen. Das Tier wurde an einem Holzkreuz befestigt und zu Tode gequält. Jetzt steigt die Belohnung für Hinweise auf die Verantwortlichen deutlich.

Der Fall macht fassungslos: In Admont im Bezirk Liezen wurde eine Katze auf grausame Weise getötet. Das Tier war an einem Holzkreuz festgeschraubt worden. Wer für die Tat verantwortlich ist, soll nun auch mithilfe einer deutlich erhöhten Belohnung geklärt werden. Die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe gab nun bekannt, dass mittlerweile 5.200 Euro für einen entscheidenden Hinweis bereitstehen. Die Organisation hofft, dass sich dadurch mögliche Zeugen oder Mitwisser melden.

©PFOTENHILFE Wer für die Tat verantwortlich ist, soll nun auch mithilfe einer deutlich erhöhten Belohnung geklärt werden.

Belohnung von 2.000 auf 5.200 Euro erhöht

Bereits am vergangenen Freitag hatte die Pfotenhilfe eine Ergreiferprämie von 2.000 Euro angekündigt. Das Geld wurde zunächst von einem Unterstützer zur Verfügung gestellt. Inzwischen haben sich weitere Menschen und ein Unternehmen beteiligt. Mehrere Privatpersonen stockten die Summe gemeinsam um 1.200 Euro auf. Weitere 2.000 Euro kamen von der Firma FEDOR Tiernahrung dazu. Damit hat sich die ursprüngliche Belohnung innerhalb weniger Tage mehr als verdoppelt. „Wir sind sehr dankbar für die tatkräftige Unterstützung, denn damit sind wir derzeit bereits auf 5.200 Euro Belohnung für den entscheidenden Hinweis, der zur gerichtlichen Feststellung der Täterschaft führt“, erklärt Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler. Sie verbindet damit eine konkrete Hoffnung: „Ich hoffe daher sehr, dass diese hohe Summe etwaige Mitwisser oder Beobachter dazu bewegt, Details zum Täter zu übermitteln.“

Unternehmen beteiligt sich mit 2.000 Euro

Auch das Unternehmen FEDOR Tiernahrung möchte mit seinem Beitrag dazu beitragen, dass die Verantwortlichen gefunden werden. Kurt Gasper begründet die finanzielle Unterstützung mit der Verantwortung des Menschen gegenüber Tieren. „Tiere können sich nicht selbst schützen und sind darauf angewiesen, dass wir Menschen Verantwortung übernehmen“, erklärt er. Mit der Aufstockung der Belohnung möchte das Unternehmen die Suche nach den Verantwortlichen unterstützen. „Mit unserem Betrag möchten wir dazu beitragen, dass dieser Fall aufgeklärt und der oder die Verantwortlichen ermittelt werden können“, so Gasper.

Bis zu zwei Jahre Haft drohen

Sollten die Verantwortlichen ausgeforscht und wegen Tierquälerei verurteilt werden, droht ihnen nach dem derzeit geltenden Strafrahmen eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren. Der Fall ist für die Pfotenhilfe auch Anlass, erneut eine Verschärfung der gesetzlichen Bestimmungen zu fordern. Die Organisation setzt sich seit Jahren dafür ein, den Strafrahmen für Tierquälerei auf bis zu fünf Jahre Haft anzuheben. Nach Ansicht der Tierschützer reichen die derzeitigen Strafandrohungen bei besonders schweren Fällen nicht aus. Eine entsprechende Gesetzesänderung gibt es bislang nicht.

Wer hat etwas beobachtet?

Die Pfotenhilfe hofft nun, dass die erhöhte Belohnung neue Hinweise bringt. Gesucht werden insbesondere Menschen, die Beobachtungen gemacht haben oder Informationen zur möglichen Täterschaft besitzen.