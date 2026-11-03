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/ ©Montage: Thomas Kaiser & 5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungshubschrauber und das LKH Graz.
Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 43-Jährige mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ in das LKH Graz geflogen.
St. Peter am Ottersbach
03/11/2026
Ins LKH geflogen

Sturz von Schweinestall-Dach: Arbeiter (43) schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 43-jähriger Arbeiter in der Südoststeiermark. Bei Dacharbeiten an einem Schweinestall stürzte der Mann rund dreieinhalb Meter in die Tiefe. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Spital.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Ein 43-jähriger Arbeiter war in St. Peter am Ottersbach (Bezirk Südoststeiermark) mit der Erneuerung eines Dachstuhls beschäftigt, als er plötzlich in die Tiefe stürzte. Ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden.

Arbeiter stürzte dreieinhalb Meter in die Tiefe

Der Unfall ereignete sich gegen 15.50 Uhr im Ortsteil Au. Der 43-jährige Mitarbeiter einer Baufirma war gerade dabei, Dachlatten auf einem Schweinestall zu montieren. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er dabei offenbar den Halt und stürzte rund dreieinhalb Meter auf den Stallboden. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Der Aufprall hatte schwere Folgen. Laut Polizei erlitt der Mann erhebliche Kopfverletzungen sowie Verletzungen an der Halswirbelsäule und einer Schulter. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 43-Jährige mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 12“ in das LKH Graz geflogen.

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