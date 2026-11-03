Mann soll vor 13-Jähriger masturbiert haben: „Traue mich nicht allein raus“

Ein Vorfall am Bahnhof Hartberg beschäftigt die Justiz. Ein Mann soll vor einer damals 13-Jährigen masturbiert haben. Sie schilderte nun vor Gericht, was passiert sein soll und warum es sich seither nicht mehr alleine raus traut.

Ein ganz normaler Heimweg nach einem Schulausflug wurde für eine Jugendliche aus der Oststeiermark zu einem Erlebnis, das sie bis heute belastet. Ende Oktober 2025 wartete das damals 13-jährige Mädchen am Bahnhof Hartberg auf seinen Bus, als es zu einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung kam. Ein Mann soll sich ihr mit heruntergelassener Hose genähert und vor ihr masturbiert haben. Nun musste die Jugendliche vor Gericht erzählen, was sie damals erlebt hat.

Mädchen wartete nach Schulausflug auf den Bus

Der Vorfall ereignete sich Ende Oktober 2025. Die Jugendliche war gerade von einem Klassenausflug zurückgekehrt und wartete am Hartberger Bahnhof auf ihre Weiterfahrt. Dabei fiel ihr ein Mann auf, der sich zunächst auf einer Bank aufgehalten haben soll. Nach ihrer Schilderung habe er seine Hose nicht richtig getragen und sich ihr später mit heruntergelassener Hose genähert. Die Situation machte dem Mädchen Angst. Niemand sei in der Nähe gewesen, der ihr hätte helfen können. Die Jugendliche lief schließlich weinend davon und verständigte ihre Eltern. Diese alarmierten daraufhin die Polizei.

13-Jährige schildert Erlebnisse vor Gericht

Mehr als ein Jahr nach dem Vorfall musste sich nun das Bezirksgericht Fürstenfeld mit den Vorwürfen beschäftigen. Die Jugendliche erschien gemeinsam mit ihrem Vater zur Verhandlung. Der angeklagte Oststeirer war hingegen nicht anwesend, er konnte krankheitsbedingt nicht zum Gerichtstermin erscheinen. Vor der Richterin schilderte das Mädchen, dass der Mann vor ihr an sich selbst sexuelle Handlungen vorgenommen habe. Der Angeklagte stellt den Vorfall anders dar. Laut seiner bisherigen Erklärung habe er lediglich auf die Toilette gehen müssen. Die Jugendliche widersprach dieser Darstellung vor Gericht. Für sie sei eindeutig gewesen, was der Mann getan habe.

„Ich traue mich nicht mehr alleine hinaus“

Besonders deutlich wurde während der Verhandlung, welche Folgen der Vorfall für das Mädchen hatte. Die Jugendliche berichtete, dass sie sich seitdem nicht mehr traue, alleine hinauszugehen. Ihre Schwestern würden sie deshalb abholen und auf ihrem Heimweg begleiten. Auch ihr Vater schilderte vor Gericht, wie sehr seine Tochter noch immer mit dem Erlebten beschäftigt sei. „Es lässt sie nicht los. Sie hat es immer im Kopf“, sagte er. Die Aussage der Jugendlichen macht deutlich, wie sehr sie die Begegnung am Bahnhof auch mehr als ein Jahr später noch belastet.

Verhandlung wurde vertagt

Während der Verhandlung stellten sowohl die Richterin als auch der Verteidiger Fragen zum genauen Ablauf des Vorfalls. Dabei ging es unter anderem darum, wann sich der Mann der Jugendlichen genähert und wann er seine Hose heruntergelassen haben soll. Zu einem Urteil kam es vorerst nicht. Die Verhandlung am Bezirksgericht Fürstenfeld wurde vertagt. Ob sich der Tatvorwurf gegen den Angeklagten bestätigt, muss das Gericht im weiteren Verfahren klären. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.