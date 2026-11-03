850.000 Gäste im Sommer: Jetzt kommt Helene Fischer nach Schladming

Rund 850.000 Gäste besuchten heuer die vier Berge der Planai-Hochwurzen-Bahnen. In Schladming und Mautern gab es neue Rekorde. Während am Dachstein die Sommersaison ausläuft, kommt mit Helene Fischer bereits das nächste Highlight.

Der Sommer ist fast vorbei, doch bei den Planai-Hochwurzen-Bahnen gibt es noch einmal Grund zur Freude. Rund 850.000 Gäste haben heuer die vier Erlebnisberge Planai, Hochwurzen, Wilder Berg in Mautern und Dachstein besucht. Besonders erfreulich: Alle vier Standorte konnten ihre Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr steigern. Und während am Dachstein noch bis Sonntag, 8. November, Sommerbetrieb herrscht, richtet sich der Blick in Schladming bereits auf die kommende Wintersaison. Ein besonderer Höhepunkt wartet im Dezember: Helene Fischer kommt zum Ski-Opening.

850.000 Gäste und gleich mehrere Rekorde

Wandern, Mountainbiken oder ein Familienausflug: Die vier Berge der Planai-Hochwurzen-Bahnen lockten auch in diesem Sommer zahlreiche Besucher an. Insgesamt wurden bisher rund 850.000 Gäste gezählt. Laut dem Unternehmen konnten alle vier Berge gegenüber dem Vorjahr zulegen. „Wir freuen uns über einen erfolgreichen Sommer, in dem alle unsere vier Berge gegenüber dem Vorjahr ein Besucherplus erzielen konnten“, erklärt Geschäftsführer Peter Weichbold. Besonders gut seien die Angebote für Wanderer, Radfahrer und Familien angenommen worden.

Bikepark Schladming so beliebt wie noch nie

Eine besonders erfolgreiche Saison verzeichnete der Bikepark Schladming auf der Planai. Mehr als 15 Prozent der Planai-Besucher waren in diesem Sommer mit dem Bike unterwegs. Damit wurde laut Unternehmen die bisher stärkste Bike-Saison erreicht. Auch am Wilden Berg in Mautern gibt es Grund zur Freude. Rund 109.000 Gäste besuchten das Ausflugsziel in der Obersteiermark. Damit wurde ein neuer Besucherrekord erzielt.

Dachstein bleibt noch bis 8. November geöffnet

Während auf anderen Bergen die Sommersaison bereits zu Ende geht, können Besucher am Dachstein noch einige Tage die Angebote nutzen. Der Sommerbetrieb läuft dort bis einschließlich Sonntag, 8. November 2026. Schon jetzt zeichnet sich eine erfolgreiche Bilanz ab: Die Besucherzahlen liegen bereits vor dem Saisonende über jenen der gesamten Sommersaison des Vorjahres. Damit konnte auch der Dachstein seine Gästezahlen weiter steigern.

Wintervorbereitungen laufen bereits

Nach dem erfolgreichen Sommer richtet sich der Blick nun auf die Wintersaison. Die Beschneiung auf der Planai hat bereits begonnen. Wann die ersten Skifahrer wieder ihre Schwünge ziehen können, hängt allerdings von der Schneelage ab. Einen konkreten Termin für den Start des Skibetriebs gibt es deshalb noch nicht. Fest steht hingegen bereits, wann in Schladming musikalisch in den Winter gestartet wird.

Helene Fischer kommt im Dezember nach Schladming

Am 11. und 12. Dezember 2026 steht das Ski-Opening Schladming-Dachstein auf dem Programm. Dabei wird auch Schlagerstar Helene Fischer im Planai-Stadion auftreten. Nach einem Sommer mit rund 850.000 Gästen und mehreren Besucherrekorden bereitet sich die Region damit auf die nächste große Saison vor.