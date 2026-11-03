Katze erschossen und ans Kreuz geschraubt: 67-Jähriger geständig

Nach dem grausamen Tod einer Katze in Admont im Bezirk Liezen gibt es nun eine Wende: Die Polizei konnte einen 67-jährigen Tatverdächtigen ausforschen. Der Mann ist geständig und nannte auch sein Motiv.

Der grausame Tod einer schwarzen Katze in Admont sorgte für Entsetzen. Nun konnte die Polizei den Fall offenbar klären. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, wurde nach umfassenden Erhebungen ein 67-jähriger Mann aus dem Bezirk Liezen ausgeforscht. Der Tatverdächtige zeigt sich geständig. Gegenüber der Polizei gab er an, sich durch die Katze gestört gefühlt zu haben. Deshalb habe er das Tier mit einer Langwaffe erschossen und anschließend auf ein Kreuz geschraubt.

Grausamer Fund

Der Fall wurde am Morgen des 14. Oktober 2026 bekannt. Damals entdeckten Passanten im Ortsteil Aigen in Admont neben der Fahrbahn eine tote Katze, die an einem behelfsmäßigen, etwa einen Meter hohen Holzkreuz befestigt war. Die verständigten Polizisten fanden das Tier auf dem Kreuz festgeschraubt vor. Untersuchungen durch einen Tierarzt ergaben, dass die schwarze Katze offenbar noch zu Lebzeiten gequält und anschließend erschossen worden war. Die Tat hatte sich laut Polizei in der Nacht auf den 14. Oktober ereignet.

©PFOTENHILFE Der 67-Jährige gab an, sich durch die Katze gestört gefühlt zu haben. Er habe das Tier erschossen und anschließend an ein Holzkreuz geschraubt.

5.200 Euro Belohnung

Zunächst war unklar, wer hinter der grausamen Tat steckte. Auch die Tierschutzorganisation Pfotenhilfe schaltete sich ein und setzte eine Belohnung für entscheidende Hinweise aus. Ursprünglich waren dafür 2.000 Euro vorgesehen. Durch die Unterstützung mehrerer Privatpersonen und des Unternehmens FEDOR Tiernahrung stieg die Summe schließlich auf 5.200 Euro. Die Belohnung war für einen Hinweis gedacht, der zur gerichtlichen Feststellung der Täterschaft führt. Ob Hinweise aus der Bevölkerung zur Ausforschung des 67-Jährigen beigetragen haben, geht aus der aktuellen Polizeiaussendung nicht hervor.

Waffe sichergestellt

Im Zuge der Ermittlungen wurde auch die Langwaffe sichergestellt, mit der der Mann die Katze nach eigenen Angaben erschossen hatte. Laut Polizei hatte der 67-Jährige die Waffe illegal besessen. Gegen ihn wurde deshalb ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Zudem wird der Mann nun bei der Staatsanwaltschaft Leoben und der Bezirkshauptmannschaft Liezen angezeigt.