Nach Gewalt-Sager: Rücktrittsforderungen gegen Grazer ÖH-Chefin

Nach Aussagen über Gewalt gegen Luxusgüter steht die Grazer ÖH-Chefin Valentina Simschitz in der Kritik. JUNOS und FPÖ fordern ihren Rücktritt. Inzwischen hat sie sich entschuldigt.

Nach Aussagen über Gewalt gegen Sachgüter fordern JUNOS und FPÖ den Rücktritt der Grazer ÖH-Vorsitzenden Valentina Simschitz. Diese hat sich inzwischen entschuldigt und spricht sich klar für friedliche Proteste aus. Auch die Uni Graz stellt sich hinter sie.

Nach Aussagen über Gewalt gegen Sachgüter fordern JUNOS und FPÖ den Rücktritt der Grazer ÖH-Vorsitzenden Valentina Simschitz. Diese hat sich inzwischen entschuldigt und spricht sich klar für friedliche Proteste aus. Auch die Uni Graz stellt sich hinter sie.

In Graz sorgen Aussagen der ÖH-Vorsitzenden Valentina Simschitz für Aufregung. In einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“ wurde sie gefragt, ob Gewalt gegen Sachen für sie ein mögliches Protestmittel sei. Ihre Antwort: „Wenn es gegen Statussymbole des Kapitalismus oder Luxusgüter geht, kann das ein gewähltes Mittel sein, muss es aber nicht.“ Die Aussage sorgt nun für politische Kritik. Sowohl die JUNOS als auch die FPÖ fordern den Rücktritt der Vorsitzenden der Hochschülerschaft an der Universität Graz.

JUNOS drohen mit Abwahl

Besonders scharf reagiert Elias Pall, JUNOS-Mandatar in der Universitätsvertretung der Uni Graz. „Ein geplünderter Gucci-Store verbessert kein Studium. Wer Gewalt als politisches Mittel rechtfertigt, kann nicht an der Spitze einer Studierendenvertretung stehen.“ Die JUNOS fordern daher neben dem sofortigen Rücktritt auch eine klare Distanzierung der ÖH von politischer Gewalt. Sollte Simschitz nicht freiwillig zurücktreten, wollen sie eine außerordentliche Sitzung der Universitätsvertretung zur Abwahl einberufen lassen. Pall kündigt dafür einen entsprechenden Antrag an. Rückendeckung erhält er von NEOS-Landessprecher Niko Swatek, der ebenfalls betont, dass Gewalt unabhängig von politischen Motiven abzulehnen sei.

©NEOS Steiermark JUNOS-Mandatar Elias Pall fordert den sofortigen Rücktritt der Grazer ÖH-Vorsitzenden Valentina Simschitz. Sollte sie nicht freiwillig gehen, will er einen Abwahlantrag einbringen.

Auch FPÖ fordert Rücktritt

Auch FPÖ-Klubobmann Marco Triller fordert Konsequenzen. Für ihn sind die Aussagen mit dem Amt der ÖH-Vorsitzenden nicht vereinbar. „Simschitz muss die Konsequenzen ziehen und als ÖH-Vorsitzende zurücktreten“, fordert Triller. Seine Kritik richtet sich zudem an die steirische SPÖ. Da Simschitz auch Vorsitzende des steirischen VSStÖ ist, verlangt er von SPÖ-Landesparteichef Max Lercher eine klare Distanzierung. Dieser müsse deutlich machen, dass Gewalt für die steirische SPÖ kein akzeptables Protestmittel sei.

©5 Minuten Auch FPÖ-Klubobmann Marco Triller fordert den Rücktritt von Valentina Simschitz. Zudem verlangt er eine klare Distanzierung von SPÖ-Landesparteichef Max Lercher.

ÖH-Chefin entschuldigt sich

Inzwischen hat sich Simschitz gegenüber der „Kronen Zeitung“ zu den Vorwürfen geäußert. Sie erklärt, dass ihre Aussagen im Zusammenhang mit den Protesten in Frankreich gefallen und aus dem Zusammenhang gerissen worden seien. Gleichzeitig stellt sie ihre Haltung klar: „Wir setzen uns in Österreich für friedliche Proteste ein, wie sie es bisher auch immer waren. Es geht um Dialog und Respekt. Gewalt ist kein probates Mittel!“ Zudem entschuldigt sie sich ausdrücklich: „Ich entschuldige mich. Es war nie meine Absicht, Gewalt zu verherrlichen.“

Uni stellt sich hinter sie

Unterstützung erhält Simschitz von der Universität Graz. Diese bezeichnet ihre ursprüngliche Aussage gegenüber der „Krone“ als unglücklich formuliert, zweifelt aber nicht daran, dass die ÖH-Vorsitzende die Werte der Universität teilt. Als Beispiel verweist die Uni auf friedliche Demonstrationen in Graz und Wien, bei denen Tausende Menschen gegen die angespannte Budgetsituation der Universitäten protestiert hatten. Auch Simschitz bekräftigt gegenüber der „Krone“ ihre Haltung: „Ich bin in jedem Fall für friedliche Proteste. Das war ich immer und werde ich immer sein.“