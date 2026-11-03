7,4 Millionen Euro Passiva: Steirisches Traditionsunternehmen ist pleite

Millionenpleite in der Steiermark: Über die Kaiser-Gesellschaft m.b.H. in Deutschfeistritz wurde am Dienstag ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten liegen bei rund 7,4 Millionen Euro. Der Betrieb soll schließen.

Die Kaiser-Gesellschaft hat rund 7,4 Millionen Euro Passiva, 44 Mitarbeiter sind betroffen. Nach mehr als 50 Jahren steht der Betrieb vor der Schließung.

Die Kaiser-Gesellschaft hat rund 7,4 Millionen Euro Passiva, 44 Mitarbeiter sind betroffen. Nach mehr als 50 Jahren steht der Betrieb vor der Schließung.

Über die Kaiser-Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in Deutschfeistritz wurde am Dienstag, dem 3. November 2026, ein Konkursverfahren am Landesgericht für ZRS Graz eröffnet. Das geht aus Mitteilungen des KSV1870 und des Alpenländischen Kreditorenverbands (AKV) hervor. Das Unternehmen ist seit mehr als 50 Jahren im Anlagenbau tätig und stellt Betonmischanlagen für Transportbeton und die Fertigteilindustrie her. Nun steht der Betrieb vor der Schließung. Eine Sanierung wird laut KSV1870 nicht angestrebt.

Millionen an Passiva

Die finanziellen Schwierigkeiten haben weitreichende Folgen: Insgesamt sind 44 Mitarbeiter und rund 87 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 7,4 Millionen Euro. Dem stehen Vermögenswerte von rund 3,88 Millionen Euro gegenüber. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, entfallen von den rund 7,42 Millionen Euro Schulden etwa 4,87 Millionen Euro auf Bankverbindlichkeiten. Bei Lieferanten steht das Unternehmen mit rund 2,39 Millionen Euro in der Kreide. Der Rest betrifft unter anderem Mitarbeiter und Abgaben. Laut AKV verfügt die Firma über Vermögenswerte von rund 3,88 Millionen Euro. Darüber hinaus gibt es mehrere nahezu fertiggestellte Projekte, aus deren Abschluss noch Einnahmen erzielt werden könnten. Die dafür ausstehenden Arbeiten werden mit rund 4,38 Millionen Euro bewertet. Neue Details gibt es auch zum gescheiterten Investoreneinstieg: Dieser wurde laut AKV im Oktober 2026 überraschend beendet. Daraufhin sperrte die Hauptbank den Betriebsmittelrahmen, wodurch offene Forderungen von Lieferanten und Mitarbeitern nicht mehr beglichen werden konnten.

Projekte brachten Verluste

Als Ursache für die Insolvenz nennt das Unternehmen laut KSV1870 mehrere Entwicklungen. Durch den Ukraine-Russland-Krieg seien die Materialpreise und Produktionskosten stark gestiegen. Besonders schwer wogen Großprojekte in den Jahren 2023 und 2024, die aufgrund vertraglich vereinbarter, mit Vertragsstrafen abgesicherter Termine nur mit Verlusten abgeschlossen werden konnten. Dadurch entstand ein negatives Eigenkapital. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten wirkten sich anschließend auch auf die Auftragslage aus: Potenzielle Kunden vergaben lukrative Projekte nicht mehr an das Unternehmen.

Investor sprang ab

Zusätzlich verschärften laut Schuldnerangaben geopolitische Entwicklungen und Preissteigerungen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg die Lage. Die Gewinnspannen bei Aufträgen wurden dadurch weiter geschmälert. Hoffnung machte zunächst der geplante Einstieg eines Investors. Dieser kam jedoch letztlich nicht zustande. In weiterer Folge wurden notwendige Betriebsmittelrahmen gesperrt. Schließlich konnte das Unternehmen seine Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen.

Schließung geplant

Für das 1973 gegründete Traditionsunternehmen gibt es laut KSV1870 keine geplante Fortführung im Rahmen einer Sanierung. Nach Abschluss noch ausstehender Fertigstellungsarbeiten soll der Betrieb geschlossen werden. Zum Insolvenzverwalter wurde die Kohlfürst Rechtsanwalts GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt Mag. Stefan Kohlfürst, bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 31. Dezember 2026 anmelden. Die allgemeine Berichts- und Prüfungstagsatzung ist für den 14. Jänner 2027 angesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.11.2026 um 16:02 Uhr aktualisiert