Neue Rettungswagen: In diesen steirischen Bezirken fahren sie

Beim Roten Kreuz Steiermark steht ein Fahrzeugwechsel an: 21 neue Rettungswagen werden auf die Bezirke verteilt. Zwei davon sind bereits in Leibnitz und Liezen im Einsatz. Was die neuen Fahrzeuge können.

Auf den steirischen Straßen beginnt eine neue Ära für das Rote Kreuz. Nach fast zehn Jahren wird der bisher eingesetzte Volkswagen T6 schrittweise durch eine neue Fahrzeuggeneration ersetzt. Insgesamt 21 neue Rettungswagen werden in einer ersten Auslieferungswelle in der Steiermark stationiert. Die ersten beiden Fahrzeuge sind bereits in den Bezirken Leibnitz und Liezen unterwegs. Die restlichen Rettungswagen sollen in den kommenden Monaten folgen.

Mehr Platz und Sicherheit

Die neuen Rettungswagen bringen einige Verbesserungen mit sich. Zusätzliche Assistenzsysteme sollen für mehr Sicherheit während der Fahrt sorgen. Neu angepasste Sitze schaffen außerdem mehr Platz im Fahrerbereich und sollen den Sanitätern lange Dienste erleichtern. Gleichzeitig verbrauchen die neuen Fahrzeuge weniger Treibstoff. Die Anschaffung hat allerdings ihren Preis: Rund 120.000 Euro kostet ein vollständig ausgestatteter Rettungswagen. Im Schnitt bleiben die Fahrzeuge sieben bis neun Jahre im Einsatz und legen dabei zwischen 450.000 und 500.000 Kilometer zurück.

©Riccardo Invernizzi | Insgesamt 21 neue Rettungswagen werden in der Steiermark stationiert. Die ersten beiden sind bereits in Leibnitz und Liezen im Einsatz.

Millionen Kilometer

Wie wichtig zuverlässige Fahrzeuge sind, zeigen die Zahlen des Roten Kreuzes Steiermark. Insgesamt 393 Fahrzeuge sind allein im steirischen Rettungsdienst unterwegs. Gemeinsam legen sie jedes Jahr knapp 18 Millionen Kilometer zurück. Bei rund 550.000 Einsätzen betreuen die Mitarbeiter mehr als 150.000 Patienten jährlich. „Bei knapp 18 Millionen Kilometern pro Jahr machen Verbesserungen im täglichen Betrieb einen echten Unterschied“, erklärt Landesgeschäftsführer Helmut Schellnegger.

©Riccardo Invernizzi Felix Kapper, Abteilungsleiter für Fuhrpark & Zentrales Service, Rotes Kreuz Steiermark (links) und Jonas Hohenecker, Fachabteilungsleiter Fuhrparkmanagement, Rotes Kreuz Steiermark.

Diese Bezirke profitieren

Die 21 neuen Rettungswagen werden auf mehrere steirische Bezirke aufgeteilt. 16 Fahrzeuge basieren auf dem neuen Volkswagen Transporter. Davon erhält Graz vier, der Bezirk Weiz drei und die Bezirke Bruck-Mürzzuschlag, Liezen und Murau jeweils zwei. Je ein Fahrzeug ist für Deutschlandsberg, Murtal und Leibnitz vorgesehen. Zusätzlich kommen fünf Rettungswagen auf Basis des Ford Transit Custom dazu. Drei davon gehen nach Voitsberg, zwei in die Südoststeiermark. Von den 16 neuen Volkswagen-Rettungswagen werden außerdem 16 durch Porsche Graz-Kärntnerstraße 234 geliefert.

Lange Zusammenarbeit

Hinter der neuen Fahrzeuggeneration steckt eine längere Entwicklungsphase. Rund eineinhalb Jahre arbeiteten das Rote Kreuz Steiermark, Dlouhy Fahrzeugbau, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Porsche Graz-Kärntnerstraße 234 an den neuen Rettungswagen. Die Zusammenarbeit zwischen dem Roten Kreuz und dem Grazer Standort reicht bereits bis in die 1970er-Jahre zurück. Mit der Übergabe des ersten neuen Volkswagen-Rettungswagens beginnt nun die schrittweise Erneuerung des Fuhrparks. Für die steirische Bevölkerung bleibt der Auftrag des Roten Kreuzes dabei unverändert: Hilfe zu leisten, wenn sie gebraucht wird.