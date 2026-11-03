76 neue Polizisten verstärken ab sofort die Steiermark

In der Steiermark bekommen die Polizeiinspektionen Verstärkung: 76 Polizistinnen und Polizisten haben ihre Ausbildung abgeschlossen. Am Dienstag wurden sie in Murau feierlich verabschiedet.

Für 76 Polizistinnen und Polizisten beginnt nun ein neuer Abschnitt. Am Dienstag, dem 3. November 2026, wurden sie in der WM-Halle in Murau feierlich ausgemustert. Nach zwei Jahren Ausbildung im Bildungszentrum der Sicherheitsexekutive in Graz treten sie ihren Dienst in unterschiedlichen Polizeiinspektionen der Steiermark an. Erste Erfahrungen im polizeilichen Außendienst konnten sie bereits während ihrer praktischen Ausbildungsphasen sammeln.

28 mit Auszeichnung

Unter den 76 Absolventinnen und Absolventen befinden sich 42 Männer und 34 Frauen. Damit liegt der Frauenanteil bei rund 45 Prozent. Besonders erfreulich: 28 von ihnen schlossen ihre Ausbildung mit Auszeichnung ab. Auch beim Alter zeigt sich, wie unterschiedlich die Lebenswege der neuen Polizistinnen und Polizisten sind. Die jüngsten sind 20 Jahre alt, die ältesten 51 Jahre. Das Durchschnittsalter liegt bei etwa 25 Jahren.

Gelöbnis abgelegt

Während die einen ihre Ausbildung bereits abgeschlossen haben, stehen andere noch ganz am Anfang. Im Rahmen des Festaktes legten auch 25 neue Polizeischülerinnen und Polizeischüler, darunter sieben Frauen, ihr Gelöbnis ab. Sie haben erst kürzlich ihre zweijährige Grundausbildung in Graz begonnen. An der Feier nahmen unter anderem Bundespolizeidirektor Michael Takács und Landespolizeidirektor Gerald Ortner sowie zahlreiche Fest- und Ehrengäste teil.

©LPD Stmk/Martinelli | In der WM-Halle in Murau feierten 76 Polizistinnen und Polizisten den erfolgreichen Abschluss ihrer zweijährigen Grundausbildung.

Weitere Aufnahmen

Auch in den kommenden Monaten soll die Polizei personell verstärkt werden. Bereits am 1. Dezember 2026 startet in der Steiermark ein weiterer Lehrgang für die Polizeigrundausbildung. Österreichweit sollen zu diesem Zeitpunkt rund 600 neue Polizeischülerinnen und Polizeischüler aufgenommen werden. Für das Jahr 2027 plant das Innenministerium bundesweit rund 2.000 Neuaufnahmen.