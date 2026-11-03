Erst vor einem Jahr eröffnet, jetzt gibt es einen Wechsel an der Spitze: In der Arena Fohnsdorf übernimmt Desiree Kuhn das McDonald’s-Restaurant ihres Vaters. Für die Steirerin ist es bereits der zweite Standort.

Bei McDonald’s in der Arena Fohnsdorf bleibt die Führung in der Familie. Mit 1. November 2026 hat Desiree Kuhn das Restaurant von ihrem Vater Dietmar Kuhn übernommen. Für die Unternehmerin ist es bereits der zweite Standort in der Steiermark. Erst im Juli 2025 hatte sie ihr erstes eigenes McDonald’s-Restaurant in Knittelfeld übernommen. Nun folgt mit Fohnsdorf der nächste Schritt. Gemeinsam beschäftigen ihre beiden Restaurants künftig 120 Mitarbeiter.

©McDonald’s Österreich Neue Gastgeberin: Desiree Kuhn führt ab 1. November das McDonald’s Restaurant in der Arena Fohnsdorf.

Erst 2025 eröffnet

Besonders bemerkenswert: Das McDonald’s-Restaurant in der Arena Fohnsdorf wurde erst im Oktober 2025 eröffnet. Nur rund ein Jahr später erfolgt nun die Übergabe von Vater zu Tochter. Auf zwei Ebenen stehen den Gästen insgesamt 301 Sitzplätze zur Verfügung. Dazu kommen zehn digitale Bestellmöglichkeiten, ein McDrive mit zwei Fahrspuren und zwölf Ladestationen für Elektroautos. Auch ein McCafé sowie Spielbereiche im Innen- und Außenbereich gehören zum Standort. Für die Gäste soll sich durch den Wechsel an der Spitze nichts Grundlegendes ändern: Das bestehende Team bleibt.

„Mit viel Herzblut“

Für Desiree Kuhn ist die Übernahme mehr als nur ein weiterer Standort. Sie möchte die Arbeit ihres Vaters fortsetzen und gleichzeitig eigene Akzente setzen. „Mit Fohnsdorf übernehme ich als Unternehmerin die Verantwortung für einen Standort, der mit viel Herzblut aufgebaut wurde. Ich möchte dieses Erbe mit eigener Handschrift weiterführen, unseren Gästen als Gastgeberin ein modernes Restauranterlebnis bieten und unser Team mit Wertschätzung führen.“ Allein in Fohnsdorf übernimmt sie damit die Verantwortung für rund 70 Mitarbeiter.

©McDonald’s Österreich Mit der Übergabe übernimmt Desiree Kuhn die Verantwortung für rund 70 Mitarbeitende im McDonald‘s Restaurant in der Arena Fohnsdorf.

Vater übergibt

Auch für Dietmar Kuhn ist die Übergabe ein besonderer Moment. Seine Tochter kennt die McDonald’s-Welt bereits seit ihrer Kindheit und bringt laut ihrem Vater jahrelange Erfahrung in der Gastronomie und Mitarbeiterführung mit. „Als Vorgänger und Vater wünsche ich ihr viel Erfolg und bin überzeugt, den Standort damit in die besten Hände zu übergeben“, erklärt Dietmar Kuhn. Mit der Übergabe geht das Restaurant nun in die Hände der nächsten Generation über.

27 Standorte im Land

Der Wechsel in Fohnsdorf ist Teil einer langen McDonald’s-Geschichte in der Steiermark. Bereits 1981 eröffnete am Grazer Jakominiplatz das erste Restaurant der Kette im Bundesland. Mittlerweile gibt es 27 Standorte in der Steiermark. Welche wirtschaftliche Bedeutung diese haben, zeigen ältere Zahlen aus dem Jahr 2021: Damals erzielte McDonald’s gemeinsam mit seinen regionalen Franchisenehmern laut einer Studie einen Wertschöpfungseffekt von 58 Millionen Euro und einen Beschäftigungseffekt von 1.446 Arbeitsplätzen in der Steiermark.