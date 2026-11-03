Steirer (38) schenkt Mann aus Serbien Hoffnung auf neues Leben

Ein Schul Fest in Gnas wurde zum Ausgangspunkt einer besonderen Geschichte: Der 38-jährige Anton Dunkl ließ sich dort als Stammzellspender registrieren. Zwei Jahre später konnte er einem Patienten aus Serbien helfen.

Anton Dunkl (38) aus Gnas spendete am 29. September 2026 Stammzellen und schenkte damit einem Patienten aus Serbien die Chance auf ein neues Leben

Anton Dunkl (38) aus Gnas spendete am 29. September 2026 Stammzellen und schenkte damit einem Patienten aus Serbien die Chance auf ein neues Leben

Am 29. September 2026 war es so weit: Anton Dunkl (38) aus Gnas in der Steiermark spendete Stammzellen für einen Patienten aus Serbien. Nach nur zweieinhalb Stunden war die Spende geschafft. Für den Empfänger bedeutet sie die Chance auf ein neues Leben. Doch dass Anton überhaupt als Spender infrage kam, hat mit einer anderen Stammzellspenderin zu tun.

©Geben für Leben | Bei einer Typisierungsaktion im Mai 2024 ließ sich Anton Dunkl als Stammzellspender registrieren. Zwei Jahre später wurde er tatsächlich zum Spender.

Alles begann 2024

Den Anfang machte Julia Hütter, die im Jänner 2024 selbst Stammzellen für einen Patienten in den USA gespendet hatte. Wenige Monate später, am 24. Mai 2024, lud sie gemeinsam mit „Geben für Leben“ zu einer Typisierungsaktion beim Schulfest der Volksschule Gnas ein. Auch Anton Dunkl nutzte damals die Gelegenheit und ließ sich als möglicher Stammzellspender registrieren. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass er zwei Jahre später tatsächlich helfen würde.

Anton wurde Spender

Im Frühjahr 2026 kam schließlich die Nachricht: Anton wurde als möglicher Stammzellspender gefunden. Am 29. September folgte dann die Stammzellspende für den Patienten aus Serbien. Was mit einer Registrierung bei einem Schulfest begonnen hatte, führte damit zwei Jahre später zu einer besonderen Hilfsaktion.

Urkunde überreicht

Am 19. Oktober 2026 erhielt Anton für seine Bereitschaft zur Stammzellspende eine Urkunde. Die Organisatoren bedankten sich bei dem 38-Jährigen für seinen Einsatz. Auch Julia Hütter wurde für ihr Engagement gewürdigt. Schließlich hatte ihre eigene Stammzellspende den Anstoß für jene Typisierungsaktion gegeben, bei der sich Anton registrieren ließ.