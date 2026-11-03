Schneegriesel ab 1.200 Metern: So wird der Mittwoch in der Steiermark

Der Mittwoch startet in weiten Teilen der Steiermark mit dichten Wolken und stellenweise Nieselregen. In höheren Lagen ist sogar Schneegriesel möglich. Im Tagesverlauf setzt sich regional aber die Sonne durch.

Dichte Wolken, örtlicher Nieselregen und Schneegriesel oberhalb von 1.200 Metern prägen zunächst den Mittwoch in der Steiermark. Später zeigt sich regional die Sonne.

Dichte Wolken, örtlicher Nieselregen und Schneegriesel oberhalb von 1.200 Metern prägen zunächst den Mittwoch in der Steiermark. Später zeigt sich regional die Sonne.

Der Mittwoch, 4. November, bringt der Steiermark zunächst noch trübes Herbstwetter. Von Südosten her stauen sich in vielen Regionen kompakte, tief liegende Wolken. Besonders entlang des Randgebirges kann es laut den Meteorologen der Geosphere Austria stellenweise noch nieseln. Oberhalb von etwa 1.200 Metern ist auch Schneegriesel möglich.

Hier zeigt sich Sonne

Deutlich freundlicher sind die Aussichten für das Ausseerland und das Ennstal. Dort kann sich bereits am Vormittag zumindest zeitweise die Sonne durchsetzen. Am Nachmittag wird es in diesen Regionen dann sogar recht häufig sonnig. Doch auch in den übrigen Teilen der Steiermark stehen die Chancen auf etwas Sonnenschein im Tagesverlauf besser. Die Wolkendecke lockert zunehmend auf. Besonders hartnäckig können sich die Wolken allerdings entlang und südlich von Mur und Mürz halten.

Höchstens 9 Grad

Trotz der regionalen Wetterbesserung bleibt es kühl. In den Morgenstunden liegen die Temperaturen zwischen 1 und 6 Grad. Am Nachmittag erreichen die Höchstwerte lediglich 5 bis 9 Grad.