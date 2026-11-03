Pistenraupe transportiert: Polizei stoppt Drogenlenker in Obdach

Eine Pistenraupe sollte von Obdach (Bezirk Murtal) nach Slowenien gebracht werden. Doch bei einer Kontrolle am Dienstag entdeckte die Polizei gleich mehrere schwerwiegende Verstöße.

Bei einer Kontrolle in Obdach (Bezirk Murtal) stellte die Polizei mehrere schwere Verstöße bei einem Pistenraupen-Transport fest.

Bei einer Kontrolle in Obdach (Bezirk Murtal) stellte die Polizei mehrere schwere Verstöße bei einem Pistenraupen-Transport fest.

Ein Sondertransport auf der B78 im Gemeindegebiet von Obdach (Bezirk Murtal, Steiermark) endete am Dienstag, dem 3. November 2026, mit einer Führerscheinabnahme. Gegen 14.47 Uhr hielten Polizisten einer Schwerverkehrsstreife einen Transport an, der eine Pistenraupe nach Slowenien bringen sollte. Schon bei der Anhaltung fielen den Beamten erhebliche Mängel bei der Sicherung der Ladung auf. Doch dabei blieb es nicht.

Verdacht auf Manipulation

Bei der anschließenden Kontrolle stießen die Polizisten auf weitere Unregelmäßigkeiten. So gab es Hinweise auf Manipulationen an der Fahrerkarte. Dadurch dürften die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten verfälscht worden sein. Zudem kam bei den Beamten der Verdacht auf, dass der 30-jährige österreichische Lenker unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Drogeneinfluss bestätigt

Dieser Verdacht bestätigte sich schließlich bei einer ärztlichen Untersuchung. Die Landespolizeidirektion Steiermark hält dazu fest: „Die Fahrtauglichkeit des Lenkers war somit nicht gegeben.“ Für den 30-Jährigen hatte die Kontrolle unmittelbare Folgen. „Dem Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt“, heißt es seitens der Polizei.

Anzeigen folgen

Damit ist die Angelegenheit für den Lenker allerdings noch nicht abgeschlossen. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt, ergehen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Leoben sowie an die Bezirkshauptmannschaft Murtal. Dazu erklärt die Polizei: „Die Amtshandlung konnte durch die Zusammenarbeit der zuständigen Fachbereiche für Kraftfahrwesen und Güterverkehr sowie für Zivilstreifen und Abstandsmessung erfolgreich abgeschlossen werden.“