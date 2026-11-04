Goldene Ehrenzeichen verliehen: Diese Steirer wurden geehrt

In der Aula der Alten Universität in Graz stand am Dienstag, dem 3. November 2026, das Engagement zahlreicher Steirerinnen und Steirer im Mittelpunkt. Landeshauptmann Mario Kunasek überreichte gemeinsam mit Landesrat Willibald Ehrenhöfer Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Insgesamt 19 Persönlichkeiten erhielten diese Auszeichnung, zwei weitere Frauen wurden mit der Steirischen Lebensrettungsmedaille am weiß-grünen Band geehrt. Die Ausgezeichneten haben sich in ganz unterschiedlichen Bereichen für ihre Mitmenschen und die Steiermark eingesetzt.

Zwei Lebensretterinnen

Besonderer Mut wurde Claudia Hakl aus dem Bezirk Weiz und Anita Scherr aus dem Bezirk Voitsberg bescheinigt. Hakl rettete im Mai 2025 nach einem schweren Zugunglück in Wollsdorf den verletzten Lokführer und brachte Fahrgäste aus dem brennenden Zug. Ohne Atemschutzausrüstung durchsuchte sie anschließend den Zug und verließ ihn als Letzte. Scherr wiederum eilte im September 2025 nach einer Explosion und einem Brand in Hörgas ihren Nachbarn zu Hilfe. Sie rettete einen 90-Jährigen gleich zweimal aus dem brennenden Haus und half dabei, dessen Sohn vom Balkon in Sicherheit zu bringen.

Einsatz für Menschen

Auch jahrzehntelanger Einsatz bei Feuerwehr, Bundesheer und in der Medizin wurde gewürdigt. Rudolf Behr aus dem Bezirk Leibnitz machte sich beim Bundesheer insbesondere bei Katastropheneinsätzen verdient. Johann Eder-Schützenhofer aus Bruck-Mürzzuschlag und Karl Kaplan aus Hartberg-Fürstenfeld engagieren sich seit Jahrzehnten im Feuerwehrwesen. Josef Rampler aus dem Bezirk Liezen prägte als Arzt, Notarzt und Feuerwehrarzt den medizinischen Dienst der Feuerwehr. Der Grazer Orthopäde Gerd Martin Ivanic wurde für seine Verdienste in der Medizin und Forschung ausgezeichnet. Für ihren Einsatz in der Hospizarbeit erhielten zudem Angela Mauerbauer aus Bruck-Mürzzuschlag und Evelyn Zörweg aus Liezen das Goldene Ehrenzeichen.

Kunst und Kultur

Auch die steirische Kunst- und Kulturszene war bei der Ehrung vertreten. Ausgezeichnet wurden die Grazer Künstler Hans Beletz und Ingrid Knaus sowie der Fotograf Branko Lenart, der die steirische Fotoszene über Jahrzehnte prägte. Johann Rossbacher, geboren im Bezirk Graz-Umgebung, wurde für sein künstlerisches Schaffen gewürdigt. Der Musiker und langjährige Musikschuldirektor Alois Lugitsch aus Hartberg-Fürstenfeld erhielt ebenso eine Auszeichnung wie der Grazer Musikpädagoge Gerhard Wanker. Geehrt wurden außerdem Egon Taliman Sluga aus Graz für seine Verdienste um Kultur und Kulinarik sowie Anton Eberhard Steffan aus Deutschlandsberg für seinen Einsatz rund um die Burg Deutschlandsberg.

©Robert Frankl | LH Mario Kunasek und LR Willibald Ehrenhöfer verliehen Oskar Beer das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark.

Wirtschaft und Region

Weitere Ehrenzeichen gingen an Menschen, die sich besonders für die Entwicklung ihrer Regionen eingesetzt haben. Oskar Beer aus Hartberg wurde für seine Verdienste um den steirischen Holzbau ausgezeichnet. Franz Greinix aus dem Bezirk Voitsberg engagierte sich über viele Jahre für die Landwirtschaft und die bäuerliche Weiterbildung. Gertraud Schafler aus Hartberg-Fürstenfeld entwickelte das Familienunternehmen E-Werk und Elektro Schafler weiter und setzte sich für die Ausbildung junger Fachkräfte ein. Auch Maria Pierer aus dem Bezirk Weiz wurde geehrt. Sie hat gemeinsam mit ihrem Mann das Hotel Pierer auf der Teichalm aufgebaut und geprägt. Landeshauptmann Kunasek bedankte sich bei allen Ausgezeichneten für ihr Engagement. Im Namen der Geehrten richtete Alois Lugitsch seinen Dank auch an deren Familien und Wegbegleiter: „Hinter unserem Engagement stehen aber unsere Familien, Freunde und Wegbegleiter, die uns unterstützt und motiviert haben. Auch Ihnen gilt ein besonderer Dank.”