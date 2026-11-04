„Dein Lachen wird uns fehlen“: Steirisches Faschingskomitee trauert

Die steirischen Faschingsgilden nehmen Abschied von Alexander Schöberl. Sein plötzlicher Tod sorgt weit über die Gemeinde hinaus für Bestürzung. Freunde und Wegbegleiter erinnern mit bewegenden Worten an ihn.

Wo sonst gelacht, gefeiert und gemeinsam Fasching zelebriert wird, herrscht derzeit tiefe Trauer. Das Faschingskomitee Judendorf in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) hat einen geschätzten Wegbegleiter verloren. Alexander Schöberl ist verstorben. Auf Social Media verabschiedet sich der Verein mit emotionalen Worten von ihm.

„Dein Lachen wird uns fehlen“

„Dein Lachen wird uns fehlen. Deine Freundschaft wird uns fehlen. DU WIRST UNS FEHLEN“, schreibt das Faschingskomitee in seinem bewegenden Abschiedsposting. Auch die Worte „In unseren Herzen wirst Du weiterleben“ zeigen, wie groß der Verlust für die Gemeinschaft ist. Zahlreiche Menschen reagieren mit Beileidsbekundungen und persönlichen Erinnerungen. In den Kommentaren wird deutlich, wie sehr Schöberl geschätzt wurde. Wegbegleiter erinnern sich an seinen Humor, seine Herzlichkeit und die gemeinsame Zeit. „Unvergesslich, da Olex“, heißt es etwa in einem Kommentar. Ein anderer Nutzer schreibt: „Er war ein wunderbarer herzensguter Mensch.“

Anteilnahme aus der ganzen Steiermark

Die Trauer reicht über die Gemeindegrenzen hinaus. Auch andere steirische Faschingsvereine sprechen den Angehörigen und dem Komitee ihr Mitgefühl aus. Die Faschingsgilde Köflach erinnert an Schöberls herzliches Lachen, seine positive Ausstrahlung und seine liebenswerte Art. Auch die Faschingsgilde Gratkorn bekundet ihr Beileid. Im Namen der steirischen Faschingsfamilie meldet sich zudem Kurt P. Jermann, stellvertretender Landespräsident im Bund Österreichischer Faschingsgilden, mit Worten der Anteilnahme zu Wort.