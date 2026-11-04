68 Prozent ungeschützt: WWF warnt vor Gefahr für steirische Flüsse

Flüsse in der Steiermark sind ökologisch besonders wertvoll. Doch ausgerechnet diese Naturjuwele sind laut einem neuen WWF-Report oft nicht ausreichend geschützt. Neue Kraftwerksprojekte könnten die Situation auch verschärfen.

Sie schlängeln sich durch Täler, bieten seltenen Fischarten einen Lebensraum und prägen die Landschaft der Steiermark. Doch wie sicher sind unsere Flüsse eigentlich vor weiteren Eingriffen? Eine neue Untersuchung der Umweltschutzorganisation WWF liefert ernüchternde Ergebnisse: 68 Prozent der ökologisch wertvollen Flussstrecken in der Steiermark sind rechtlich nicht vor einem weiteren Ausbau der Wasserkraft geschützt. Besonders im Fokus stehen dabei zwei bekannte Flüsse: die Schwarze Sulm und die Obere Mur.

Neue Kraftwerke an wertvollen Flüssen geplant

Rund 1.200 Wasserkraftanlagen gibt es laut WWF bereits in der Steiermark. Trotzdem stehen weitere Projekte im Raum. Besonders kritisch sieht die Organisation ein geplantes Kleinwasserkraftwerk an der Schwarzen Sulm. Der Fluss zählt zu den längsten ökologisch intakten Flussstrecken Österreichs und befindet sich teilweise in einem Natura-2000-Gebiet. Auch an der Oberen Mur, unter anderem im Bereich von St. Michael und Murau, gibt es Kraftwerkspläne. Die betroffenen Abschnitte sind laut WWF von besonderer Bedeutung für den Huchen. Der seltene Fisch ist auf geeignete, möglichst naturnahe Flusslebensräume angewiesen. „Mit der Genehmigung neuer Kraftwerke setzt die steirische Landesregierung einzigartige Flusslebensräume aufs Spiel“, kritisiert WWF-Expertin Bettina Urbanek. Sie fordert einen dauerhaften Schutz besonders wertvoller Gewässer.

©Tamara Greiner/WWF Österreich Die schwarze Sulm steht im Fokus.

Steiermark will 158 Flusskilometer wiederherstellen

Allerdings gibt es auch positive Entwicklungen. Bei der Renaturierung hat sich die Steiermark laut WWF das ambitionierteste Ziel aller österreichischen Bundesländer gesetzt. Bis zum Jahr 2030 sollen insgesamt 158 Kilometer an Flüssen wieder frei fließen können. Ein weiteres wichtiges Vorhaben betrifft die Grenzmur. Dort soll langfristig eine der größten Auwaldlandschaften Österreichs ökologisch verbessert werden. Der WWF begrüßt diese Pläne, drängt allerdings auf eine rasche Umsetzung. Gleichzeitig warnt die Organisation davor, dass neue Kraftwerke genau jene Fortschritte gefährden könnten, die durch Renaturierungsmaßnahmen erreicht werden sollen.

©Reinhard Uhrig/WWF Österreich 68 Prozent der ökologisch wertvollen Flussstrecken in der Steiermark sind rechtlich nicht vor einem weiteren Ausbau der Wasserkraft geschützt.

Auch österreichweit große Schutzlücken

Die Ergebnisse für die Steiermark sind Teil einer österreichweiten Untersuchung. Insgesamt hat der WWF rund 32.400 Flusskilometer analysiert. Etwa 12.600 Kilometer davon gelten als ökologisch besonders wertvoll. Das Ergebnis: Österreichweit sind 77 Prozent dieser wertvollen Flussstrecken nicht verbindlich vor weiterem Wasserkraftausbau geschützt. Das entspricht rund 9.700 Kilometern. Besonders groß sind die Schutzlücken laut WWF in Kärnten und Vorarlberg. Hinzu kommen Probleme bei bestehenden Wasserkraftanlagen. Laut Report wird in 57 Prozent der untersuchten Restwasserstrecken die ökologisch notwendige Mindestwassermenge nicht gewährleistet. Außerdem sind 77 Prozent der mit Wasserkraft genutzten Querbauwerke für Fische nicht passierbar. Gerade bei hohen Temperaturen und längeren Trockenperioden könne das für empfindliche Fischarten zum Problem werden, warnt der WWF.

©Grünen Steiermark Klubobfrau Sandra Krautwaschl sieht die Landesregierung in der Verantwortung. „Unsere Flüsse sind Lebensadern, für die Natur und für uns Menschen.“

Kritik kommt auch von den steirischen Grünen

Unterstützung für die Forderungen des WWF kommt von den steirischen Grünen. Klubobfrau Sandra Krautwaschl sieht die Landesregierung in der Verantwortung. „Unsere Flüsse sind Lebensadern, für die Natur und für uns Menschen. Wir sollten alles daransetzen, die letzten intakten Flusslandschaften zu bewahren“, betont Krautwaschl. Die Grünen fordern eine Ausweitung des steirischen Gewässerschutzprogramms und eine rasche Umsetzung der angekündigten Renaturierungsprojekte. Aus ihrer Sicht dürften nicht gleichzeitig Flusslandschaften wiederhergestellt und andere ökologisch wertvolle Abschnitte durch neue Eingriffe belastet werden. Der WWF fordert darüber hinaus strengere Schutzbestimmungen, die ökologische Sanierung bestehender Kraftwerke und ein Ende der Förderung neuer Kleinwasserkraftwerke.