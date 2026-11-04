Pistenraupe kaum gesichert: Polizei stoppt Lkw-Drogenlenker in Obdach

Eine Pistenraupe sollte von der Steiermark nach Slowenien gebracht werden. Doch für den Lkw-Fahrer war die Fahrt in Obdach zu Ende. Bei einer Polizeikontrolle kamen gleich mehrere schwerwiegende Verstöße ans Licht.

Eigentlich sollte die Pistenraupe nach Slowenien gebracht werden. Doch weit kam der Sondertransport nicht.

Eigentlich sollte die Pistenraupe nach Slowenien gebracht werden. Doch weit kam der Sondertransport nicht.

Eigentlich sollte die Pistenraupe nach Slowenien gebracht werden. Doch weit kam der Sondertransport nicht. Als Polizisten den Lkw gegen 15 Uhr auf der B78 im Gemeindegebiet von Obdach (Bezirk Murtal) kontrollierten, bemerkten sie bereits beim Anhalten, dass etwas nicht stimmte. Das schwere Pistengerät war auf dem Tieflader völlig unzureichend gesichert. Doch damit waren die Probleme noch längst nicht vorbei.

Polizei entdeckt gleich mehrere Verstöße

Bei der genaueren Überprüfung des Sondertransports stießen die Beamten auf weitere Unregelmäßigkeiten. So bestand der Verdacht, dass die Fahrerkarte manipuliert worden war. Dadurch könnten auch die aufgezeichneten Lenk- und Ruhezeiten verfälscht worden sein. Besonders schwer wog allerdings der Zustand des 30-jährigen Lkw-Fahrers. Eine ärztliche Untersuchung ergab, dass der österreichische Lenker unter Drogeneinfluss stand und nicht mehr fahrtauglich war.

Führerschein an Ort und Stelle abgenommen

Für den 30-Jährigen war die Fahrt damit endgültig vorbei. Die Polizei nahm ihm noch an Ort und Stelle den Führerschein ab und untersagte die Weiterfahrt. Die Angelegenheit hat für den Mann nun auch rechtliche Konsequenzen. Eine strafrechtliche Anzeige wird an die Staatsanwaltschaft Leoben erstattet. Die festgestellten Verwaltungsübertretungen werden der Bezirkshauptmannschaft Murtal gemeldet.