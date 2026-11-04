Manipulierte Halloween-Süßigkeiten: Jetzt auch Fund im Murtal

Die schrecklichen Funde in Halloween-Süßigkeiten reißen nicht ab. Nach Leibnitz und Weiz ist nun auch das Murtal betroffen. Damit liegen in der Steiermark bereits fünf Anzeigen vor. Die Ermittlungen laufen international.

Immer mehr Familien entdecken nach Halloween gefährliche Gegenstände in den gesammelten Süßigkeiten ihrer Kinder. Auch in der Steiermark kommen neue Fälle hinzu. Nachdem bereits aus den Bezirken Leibnitz und Weiz mehrere Funde gemeldet worden waren, gibt es nun eine weitere Anzeige aus dem Murtal. Das bestätigte Heinz Holub-Friedreich, Sprecher des Bundeskriminalamte gegenüber mehreren Medien. Damit sind mittlerweile drei steirische Bezirke betroffen.

Bereits fünf Anzeigen in der Steiermark

Wie 5 Minuten bereits berichtete, waren zunächst vier Fälle in der Steiermark bekannt geworden. Jeweils zwei Anzeigen gingen aus den Bezirken Leibnitz und Weiz ein, hier nachzulesen: Nadeln in Halloween-Süßigkeiten: Neue Fälle in Weiz. In den Süßigkeiten waren unter anderem kleine Metallklammern beziehungsweise nadelartige Gegenstände entdeckt worden. Besonders aufsehenerregend war der Fall einer Mutter, die nach den ersten Medienberichten beschloss, die Halloween-Ausbeute ihrer Kinder genauer zu kontrollieren. Mithilfe eines Magneten entdeckte sie in einem weichen Zuckerl einen etwa einen Zentimeter großen Metallstift. Nun ist mit dem Murtal ein weiterer Bezirk hinzugekommen. Welche Süßigkeit dort betroffen war und um welchen Metallgegenstand es sich handelte, ist aus den bisher vorliegenden Informationen nicht ersichtlich.

Eigene Ermittlungsgruppe untersucht die Fälle

Die Vorfälle beschäftigen mittlerweile auch das Bundeskriminalamt. Dort wurde eine eigene Ermittlungsgruppe mit dem Namen „Treat“ eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es, die gemeldeten Fälle zusammenzuführen und mögliche Gemeinsamkeiten zu erkennen. Denn nicht nur in der Steiermark wurden verdächtige Süßigkeiten entdeckt. Auch aus Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg liegen entsprechende Meldungen vor. Besonders besorgniserregend: Im niederösterreichischen Bezirk Amstetten wurde ein zehnjähriges Mädchen leicht im Mund verletzt, nachdem es in eine Minischokolade mit einer versteckten Nadel gebissen hatte. Ob dieselben Täter hinter den österreichischen Vorfällen stecken, ist derzeit unklar. Laut Bundeskriminalamt gibt es bislang keine Hinweise auf einen Zusammenhang.

Ermittlungen reichen über Österreich hinaus

Auch in Deutschland wurden zahlreiche ähnliche Vorfälle bekannt. Unter anderem fanden Kinder Nadeln und Schrauben in Süßigkeiten. In Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern wurden laut den vorliegenden Berichten Kinder verletzt. Weitere Fälle wurden aus Norwegen, Dänemark, Irland, Ungarn und Kanada gemeldet. Die österreichischen Ermittler stehen deshalb auch mit internationalen Partnern in Verbindung. Im Raum steht unter anderem die Frage, ob sich mögliche Täter über das Internet ausgetauscht haben könnten. Belege für eine solche Vernetzung gibt es bislang nicht.

Polizei warnt: Süßigkeiten unbedingt kontrollieren

Angesichts der Funde appellieren die Behörden an Eltern, die gesammelten Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder vor dem Verzehr sorgfältig zu überprüfen. Besonders wichtig ist es, auf beschädigte Verpackungen und mögliche Fremdkörper zu achten. Wer verdächtige Gegenstände entdeckt, sollte die betroffenen Süßigkeiten samt Verpackung aufbewahren und die Polizei verständigen. Mögliche Beweismittel sollten nicht verändert oder entfernt werden. Besteht der Verdacht, dass ein Kind einen spitzen Gegenstand verschluckt hat, ist umgehend ärztliche Hilfe notwendig. Die Behörden betonen gleichzeitig, dass trotz der beunruhigenden Vorfälle kein Grund zur Panik besteht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen weiter.