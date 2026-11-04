Auto kracht gegen Baum: 17-Jähriger in der Steiermark schwer verletzt

Ein 17-Jähriger kam mit seinem Auto von der Straße in Kapfenstein ab und prallte gegen einen Baum. Während seine beiden Freunde unverletzt blieben, musste ihn die Feuerwehr aus dem Wagen befreien.

Drei Jugendliche waren am Dienstagabend gemeinsam mit dem Auto unterwegs, als es in Kapfenstein (Bezirk Südoststeiermark) zu einem schweren Unfall kam. Gegen 21.10 Uhr fuhr ein 17-Jähriger vom Schloss Kapfenstein in Richtung Ortszentrum. Auf dem Beifahrersitz und im Wagen befanden sich zwei gleichaltrige Freunde, ein Mädchen und ein Bursche. Doch in einer Rechtskurve verlor der junge Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Mit der Fahrerseite gegen Baum geprallt

Das Auto geriet links von der Gemeindestraße ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Warum der 17-Jährige von der Fahrbahn abkam, ist noch nicht endgültig geklärt. Laut Polizei könnte nicht angepasste Geschwindigkeit eine Rolle gespielt haben. Die beiden Mitfahrer hatten Glück: Sie konnten das Unfallauto selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Anschließend setzten sie die Rettungskette in Gang. Für den Lenker war die Situation hingegen deutlich ernster. Er konnte das Fahrzeug nicht aus eigener Kraft verlassen.

Feuerwehr musste 17-Jährigen befreien

Die alarmierten Einsatzkräfte mussten den Jugendlichen aus dem beschädigten Auto befreien. Der 17-Jährige war nach dem Unfall ansprechbar, hatte jedoch schwere Verletzungen erlitten. Nach der Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehren Kapfenstein, Mahrensdorf und Pretal standen mit insgesamt 34 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Auch das Rote Kreuz war mit zwei Fahrzeugen, darunter einem Notarztwagen, vor Ort.

Bergung gestaltete sich schwierig

Nachdem der Verletzte versorgt worden war, wartete auf die Feuerwehr noch eine weitere Herausforderung. Aufgrund einer steilen Böschung erwies sich die Bergung des Unfallfahrzeuges als aufwendig. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.