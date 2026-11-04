Überholmanöver endet mit Frontalcrash: Zwei Verletzte in Weiz

Ein Überholmanöver endete Mittwochfrüh im Bezirk Weiz mit einem heftigen Frontalcrash. Ein 23-Jähriger wollte auf der B64 gleich zwei Fahrzeuge überholen und stieß mit einem entgegenkommenden Pritschenwagen zusammen.

Im Ortsgebiet von Affental wollte er zwei Fahrzeuge vor ihm überholen. Doch dabei kam ihm ein Pritschenwagen entgegen. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Im Ortsgebiet von Affental wollte er zwei Fahrzeuge vor ihm überholen. Doch dabei kam ihm ein Pritschenwagen entgegen. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Ein Überholmanöver hatte am Mittwochmorgen auf der B64 im Bezirk Weiz schwere Folgen. Kurz vor 6 Uhr war ein 23-Jähriger mit seinem Auto von Passail in Richtung Weiz unterwegs. Im Ortsgebiet von Affental wollte er zwei Fahrzeuge vor ihm überholen. Doch dabei kam ihm ein Pritschenwagen entgegen. Die beiden Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Zwei Autos gleichzeitig überholt

Laut Polizei war der junge Mann in einer Fahrzeugkolonne unterwegs, als er in einer unübersichtlichen, leichten Linkskurve zum Überholen ansetzte. Dabei wollte er gleich an zwei Autos vorbeifahren. Zur selben Zeit näherte sich auf der Gegenfahrbahn ein Pritschenwagen, gelenkt von einem 49-Jährigen aus dem Bezirk Weiz. Es kam zur Frontalkollision. Beide Fahrzeuge wurden dabei so stark beschädigt, dass laut Polizei offensichtlich Totalschaden entstand.

Beide Lenker bei Unfall verletzt

Der 23-jährige Autofahrer erlitt bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Auch der 49-jährige Lenker des Pritschenwagens wurde verletzt. Er kam mit leichten Verletzungen davon und wurde zur weiteren Abklärung in das LKH Weiz gebracht. Beide Männer stammen aus dem Bezirk Weiz. Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Mittwochmorgenverkehr. Die B64 musste im Bereich der Unfallstelle vollständig gesperrt werden. Von 5.55 Uhr bis 7.30 Uhr war die Straße für den gesamten Verkehr nicht passierbar. Erst nach Abschluss der Bergungs- und Aufräumarbeiten konnte die Sperre wieder aufgehoben werden.