Nach fast zehn Jahren: KTM-Flagshipstore in Spielberg geschlossen

Wer in Spielberg auf der Suche nach einer KTM war, hatte dort jahrelang eine bekannte Anlaufstelle. Doch damit ist nun Schluss: Der KTM-Flagshipstore von Bernhard Walzer hat seine Türen geschlossen. Fast zehn Jahre lang betrieb der Unternehmer aus Neumarkt in der Steiermark das Vorzeigegeschäft. Nun zieht er einen Schlussstrich, dafür seien vor allem wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend. Anstatt weiter in Spielberg zu investieren, steckt Walzer sein Geld künftig in seinen ursprünglichen Standort in Neumarkt.

Warum der KTM-Flagshipstore schließen musste

Als der Flagshipstore 2017 eröffnet wurde, befand sich KTM auf Wachstumskurs. Zur Eröffnung kamen damals sogar der frühere KTM-Chef Stefan Pierer und Geschäftsführer Christopher Schipper nach Spielberg. Neun Jahre später sieht die Situation anders aus. Laut Walzer war der Betrieb des Geschäfts zuletzt wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll. Der Grund liegt nach seinen Angaben vor allem bei den Kosten, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Das Gebäude gehört einer Immobiliengesellschaft von Stefan Pierer. Die Miete sei entsprechend hoch gewesen. Bisher habe KTM diese Belastung allerdings durch einen finanziellen Zuschuss abgefedert. Mit dem Einstieg der neuen indischen Eigentümer rund um den Bajaj-Konzern habe sich das geändert. Der Zuschuss sei gestrichen worden, schildert Walzer. Ohne diese Unterstützung habe sich der Standort nicht mehr gerechnet. Für den Unternehmer war damit klar, dass er das Geschäft in Spielberg nicht weiterführen möchte.

Was passiert mit den Mitarbeitern?

Von der Schließung waren vier Beschäftigte betroffen. Zwei von ihnen wechseln in das Stammgeschäft nach Neumarkt. Die beiden anderen haben laut dem Bericht bereits neue Arbeitsplätze gefunden. Auch für das Gebäude in Spielberg ist die Zukunft noch offen. Bis Ende November muss Walzer die Räumlichkeiten vollständig verlassen haben. Ein Nachfolger steht derzeit nicht fest. Während in Spielberg die Türen geschlossen bleiben, wird in Neumarkt kräftig investiert. Dort begann Walzer einst im Alter von 22 Jahren mit einer eigenen Werkstätte. Mittlerweile zählt er zu den bekanntesten KTM-Händlern Österreichs. Nun lässt der 53-Jährige sein Stammgeschäft erweitern. Eine neue Werkstatt und ein zusätzlicher Schauraum entstehen. Rund 600.000 Euro investiert er in den Ausbau. Auch das Angebot soll wachsen. Neben KTM und Gasgas wird der Betrieb künftig Motorräder der Marke Husqvarna verkaufen und servicieren. Zusätzlich sucht das Unternehmen zwei neue Mitarbeiter, darunter einen Lehrling für Motorradtechnik. Derzeit beschäftigt Walzer in Neumarkt sechs Personen.