Sexualisierte Gewalt: Neue Anlaufstelle für Betroffene in der Steiermark

Wer in der Steiermark sexualisierte Gewalt erlebt hat, weiß oft nicht, wohin er sich wenden soll. Eine neue Kampagne soll das ändern. Hilfe gibt es kostenlos und anonym.

Angst, Scham oder Unsicherheit: Viele Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, schweigen lange über das Geschehene. Manche vertrauen sich erst Monate nach einem Übergriff jemandem an. Genau hier möchte das Land Steiermark ansetzen. Soziallandesrat Hannes Amesbauer (FPÖ) stellte am Mittwoch, dem 4. November, in Graz die neue Kampagne „Wir sind für dich da“ vor. Herzstück ist die Website www.wirsindfuerdichda.steiermark.at, auf der Betroffene sowie Angehörige und Freunde passende Hilfsangebote finden.

©Land Steiermark/Melanie Laimer Soziallandesrat Hannes Amesbauer stellte die Kampagne „Wir sind für dich da“ im Medienzentrum Steiermark in Graz vor.

Gespräche als Anstoß

Entstanden ist die Kampagne unter anderem durch vertrauliche Gespräche mit Betroffenen. Auch Rückmeldungen aus steirischen Apotheken spielten eine Rolle. Dort zeigt sich bei Beratungen zur „Pille danach“ mitunter, dass nicht einvernehmliche sexuelle Handlungen im Hintergrund stehen. Für Amesbauer ist deshalb entscheidend, dass Betroffene rasch Unterstützung finden. „Solche Berichte zeigen, dass wir beim Schutz und bei der Unterstützung von Betroffenen nicht nachlassen dürfen. Die Steiermark hat ein dichtes Netz an professionellen Hilfsangeboten. Aber man muss die Unterstützung erst finden, oft in einem Moment der Panik. Deshalb bündeln wir jetzt alle Angebote an einem Ort“, erklärte Amesbauer.

Hilfe rund um die Uhr

Die neue Website ist jederzeit erreichbar und bietet einen Überblick über die steirischen Beratungs- und Hilfseinrichtungen. Dazu gehören unter anderem die Gewaltambulanz Graz, das Gewaltschutzzentrum Steiermark, TARA, die Frauenhäuser und der Männernotruf. Auch kurze Videobotschaften von Fachleuten sollen Betroffenen und Angehörigen eine erste Orientierung geben. Damit die Informationen möglichst viele Menschen erreichen, wird die Kampagne auch im Alltag sichtbar. Plakate und QR-Codes führen direkt zur Website.

Auch in Apotheken

Eine besondere Rolle spielen dabei die steirischen Apotheken. Wer dort die „Pille danach“ erhält, bekommt künftig auch eine Visitenkarte mit einem QR-Code zur Hilfsseite. Die Karte wird grundsätzlich an alle ausgegeben, damit niemand gezielt herausgegriffen wird. Zusätzlich sollen Plakate in Hausarztordinationen auf die Angebote aufmerksam machen. Auch steirische Personen mit großer Reichweite in sozialen Netzwerken verbreiten die Kampagne. Sie erhalten Informationen dazu, wie sie reagieren können, wenn sich Betroffene bei ihnen melden.

Diese Nummern helfen

Neben der neuen Website gibt es in der Steiermark mehrere direkte Anlaufstellen. Die Frauenhäuser Steiermark sind unter 0800 20 20 17 rund um die Uhr kostenlos erreichbar. Kinder und Jugendliche können sich anonym an Rat auf Draht (147) wenden. Die Beratungsstelle TARA ist unter 0316 31 80 77 erreichbar, der Männernotruf unter 05 76 77. Weitere Kontakte findest du auf der neuen Website. In akuten Notfällen erreichst du die Polizei unter 133, die Rettung unter 144 und den Euro-Notruf unter 112.