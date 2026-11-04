Wahl in Graz: Historische Landeskommission stellt sich neu auf

In Graz wurde am Mittwoch über die Zukunft der Historischen Landeskommission für Steiermark entschieden. Sieben Mitglieder wurden für die Jahre 2027 bis 2031 in den Ständigen Ausschuss gewählt.

Die Geschichte der Steiermark bewahren: Bei der jährlichen Vollversammlung der Historischen Landeskommission in Graz wurden die Mitglieder des Ständigen Ausschusses für die kommenden Jahre gewählt.

Die Geschichte der Steiermark bewahren: Bei der jährlichen Vollversammlung der Historischen Landeskommission in Graz wurden die Mitglieder des Ständigen Ausschusses für die kommenden Jahre gewählt.

Am Mittwoch, dem 4. November 2026, fand im Wartingersaal des Steiermärkischen Landesarchivs in Graz die jährliche Vollversammlung der Historischen Landeskommission für Steiermark (HLK) statt. Den Vorsitz übernahm Landeshauptmann Mario Kunasek. Neben Berichten über die bisherige Arbeit stand vor allem die Wahl des Ständigen Ausschusses auf dem Programm. Dabei wurde über die Besetzung für die Funktionsperiode von 2027 bis 2031 entschieden.

Diese Personen sind dabei

Der eingebrachte Wahlvorschlag wurde bei der Vollversammlung angenommen. Dem Ständigen Ausschuss gehören damit künftig Elke Hammer-Luza, Robert F. Hausmann, Rudolf K. Höfer, Manfred Lehner, Martin Polaschek, Franz Karl Praßl und Elisabeth Schöggl-Ernst an. Zusätzlich wurden Walter Iber und Anita Ziegerhofer als Ersatzmitglieder für die Funktionsperiode 2027 bis 2031 gewählt.

Geschichte bewahren

Doch welche Aufgaben übernimmt die Historische Landeskommission eigentlich? Sie fördert die Erforschung der steirischen Geschichte und beschäftigt sich mit historischen Quellen. Diese sollen erschlossen und für die weitere Forschung zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig möchte die Kommission das Bewusstsein für die Geschichte des Landes stärken. Ihre Korrespondenten setzen sich außerdem dafür ein, historische Denkmale in der Steiermark zu sichern und zu bewahren.

Kunasek: „Geschichte der Steiermark ist ein wichtiger Teil unserer Identität“

Bei der Vollversammlung hob Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) die Bedeutung dieser Arbeit hervor. „Die Geschichte der Steiermark ist ein wichtiger Teil unserer Identität. Wer seine Wurzeln kennt, versteht die Gegenwart besser und kann die Zukunft bewusster gestalten.“ Besonders wichtig sei dabei auch der persönliche Einsatz der Mitglieder. Kunasek erklärte weiter: „Die Historische Landeskommission leistet mit ihrer wissenschaftlichen Arbeit und ihren Publikationen einen unverzichtbaren Beitrag dazu, dass unsere Landesgeschichte erforscht, dokumentiert und für kommende Generationen bewahrt wird. Dafür gebührt allen Mitgliedern, die sich mit großem persönlichen und vor allem ehrenamtlichen Einsatz dieser wichtigen Aufgabe widmen, mein aufrichtiger Dank”.

Dank für Engagement

Neben den Wahlen und den Berichten über die Arbeit der Kommission nutzte Kunasek die Versammlung auch, um sich bei zwei Verantwortlichen persönlich zu bedanken. Sein Dank galt insbesondere Wernfried Hofmeister, dem Geschäftsführenden Sekretär der Historischen Landeskommission. Auch Robert F. Hausmann, der Vorsitzende des Ständigen Ausschusses, wurde für seinen Einsatz und sein Engagement gewürdigt. Weitere Informationen zur Arbeit der Kommission gibt es auf der offiziellen Webseite der Historischen Landeskommission für Steiermark.