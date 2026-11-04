250 Betreuungsplätze in der Steiermark stehen auf dem Spiel

Der Wohnplattform Steiermark wurde eine Förderung von rund 783.000 Euro für 2027 gestrichen. Nun sind mehr als 250 Betreuungsplätze in Graz und Kapfenberg gefährdet. Die SPÖ fordert eine rasche Lösung.

Mehr als 250 Betreuungsplätze und 137 Arbeitsplätze in der Steiermark sind laut SPÖ durch die Streichung einer Förderung gefährdet.

Mehr als 250 Betreuungsplätze und 137 Arbeitsplätze in der Steiermark sind laut SPÖ durch die Streichung einer Förderung gefährdet.

Die Wohnplattform Steiermark steht vor finanziellen Schwierigkeiten. Wie aus einem Schreiben der Einrichtung hervorgeht, wurde die bisherige Förderung von rund 783.000 Euro für das Jahr 2027 überraschend gestrichen. Betroffen sind Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen und besonders hohem Betreuungsbedarf. Laut SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz bringt die Entscheidung die Einrichtung in eine existenzbedrohende finanzielle Situation.

137 Jobs in Gefahr

Die möglichen Folgen betreffen nicht nur die Einrichtung selbst. Mehr als 250 Betreuungsplätze, darunter betreute Wohnformen und sozialpsychiatrische Angebote in Graz und Kapfenberg, stehen auf dem Spiel. Auch die Arbeitsplätze von 137 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind gefährdet. Schwarz übt deshalb scharfe Kritik an der Kürzung: „Was sich hier abzeichnet, ist sozialpolitisch unverantwortlich.“

Folgen für Betroffene

Besonders kritisch sieht Schwarz die möglichen Auswirkungen auf Menschen, die auf regelmäßige Betreuung angewiesen sind. Er befürchtet, dass Betroffene künftig länger in Krankenhäusern bleiben müssen oder in Einrichtungen untergebracht werden, die nicht für ihre Bedürfnisse geeignet sind. Gleichzeitig könnten über Jahre aufgebaute Betreuungsstrukturen verloren gehen. „Solche Angebote kann man nicht einfach per E-Mail abdrehen“, kritisiert Schwarz.

400.000 Euro nötig

Damit die Wohnplattform Steiermark weiterbestehen kann, sind laut der Einrichtung 400.000 Euro notwendig. Schwarz fordert deshalb Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) auf, rasch eine Lösung für die Finanzierung vorzulegen. Aus seiner Sicht muss der Gesundheitsfonds die Kürzungen zurücknehmen und die notwendigen Betreuungsangebote absichern. „Bei der Versorgung psychisch erkrankter Steirerinnen und Steirer darf nicht der Sparstift regieren. Hier geht es um die Lebensqualität der Betroffenen und eine funktionierende Gesundheitsversorgung.“