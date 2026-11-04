Nach Nebel kommt die Sonne: So wird der Donnerstag in der Steiermark

Der Donnerstag startet in Teilen der Steiermark noch mit Nebel und Hochnebel. Im Tagesverlauf setzt sich aber zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen bis zu 10 Grad.

Nach einem teils nebeligen Start setzt sich am Donnerstag in der Steiermark zunehmend die Sonne durch. Besonders sonnig wird es in der nördlichen Obersteiermark.

Nach einem teils nebeligen Start setzt sich am Donnerstag in der Steiermark zunehmend die Sonne durch. Besonders sonnig wird es in der nördlichen Obersteiermark.

Der Donnerstag, 5. November, beginnt in einigen Regionen der Steiermark zunächst noch trüb. Besonders im Oberen Murtal, im Mürztal und im Südosten halten sich in den Morgenstunden häufig Nebel- und Hochnebelfelder. Im Gegensatz zu den vergangenen Tagen stehen die Chancen auf Sonnenschein diesmal allerdings deutlich besser.

Sonne setzt sich durch

„Anders als an den Vortagen lockern diese aber tagsüber auf und es bestehen überall gute Chancen für zumindest ein paar Sonnenstunden“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Besonders freundlich wird es auf den höheren Bergen sowie in der nördlichen Obersteiermark. Dort dürfen sich die Menschen sogar auf strahlenden Sonnenschein freuen. Aber auch in den übrigen Landesteilen sollte sich die Sonne im Laufe des Tages zumindest zeitweise zeigen.

Bis zu 10 Grad

Begleitet wird das Wetter von schwachem, in den nördlichen Tälern auch mäßigem, föhnigem Südostwind. In der Früh ist es bei Temperaturen zwischen minus 1 und plus 4 Grad noch recht frisch. Am Nachmittag steigen die Werte auf 6 bis 10 Grad.