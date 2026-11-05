Impfungen in Apotheken: Steirische Ärztekammer warnt vor Risiken

Die Diskussion rund um Impfungen in Apotheken sorgt für Kritik aus der steirischen Ärzteschaft. Denn laut Ärztekammer geht es längst nicht mehr nur um das Impfen. Auch Notfallmedizin, Vorsorge, Impfberatung und die Betreuung chronisch kranker Menschen stehen im Raum. Für Dietmar Bayer, Vizepräsident der Ärztekammer für Steiermark und Obmann der Kurie Niedergelassene Ärzte, geht das zu weit. Er warnt davor, ärztliche Verantwortung an Berufsgruppen ohne entsprechende Ausbildung zu übertragen. „Wer keine ärztliche Ausbildung hat, muss die Hände von ärztlicher Tätigkeit lassen“, stellt Bayer klar.

Mehr als ein Stich

Besonders beim Impfen sieht Bayer klare Grenzen. Eine Impfung bestehe schließlich nicht nur aus einem Stich in den Oberarm. Zuvor müssten unter anderem Vorerkrankungen, mögliche Wechselwirkungen und Risiken abgeklärt werden. Auch auf eine allergische Reaktion müsse im Ernstfall sofort reagiert werden können. Für Bayer sind das Aufgaben, die eine umfassende medizinische Ausbildung erfordern. „Das ist ärztliche Kernkompetenz, erworben in Studium und jahrelanger Ausbildung. Ein Wochenendkurs ersetzt das nicht“, betont er.

Sorge um Patienten

Noch kritischer sieht Bayer die Forderung, Apotheken auch in der Notfallmedizin, Vorsorge und Betreuung chronisch Kranker stärker einzubinden. Denn dafür seien Diagnosen, regelmäßige Kontrollen und Entscheidungen über Behandlungen notwendig. Gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen seien auf eine durchgehende ärztliche Betreuung angewiesen. Bayer warnt deshalb vor einer Aufteilung dieser Aufgaben auf verschiedene Stellen. „Eine Versorgung in Einzelteilen, verteilt über Ladentische, ist für sie ein Risiko“, erklärt er.

Apotheken als Partner

Trotz seiner deutlichen Kritik betont die steirische Ärzteschaft, dass Apotheken wichtige Partner im Gesundheitswesen seien. Besonders bei der Sicherheit von Arzneimitteln und der Beratung zu Medikamenten komme ihnen eine wesentliche Rolle zu. Genau dort liege laut Ärztekammer auch ihre fachliche Stärke. Die Übernahme zusätzlicher ärztlicher Aufgaben sei aus ihrer Sicht jedoch keine Lösung für den Mangel an Hausärzten. Stattdessen müsse die medizinische Versorgung an anderer Stelle gestärkt werden.

Forderung an Politik

Bayer fordert deshalb, die Allgemeinmedizin zu stärken und Kassenstellen attraktiver zu gestalten. Nur so könne aus seiner Sicht die ärztliche Versorgung langfristig gesichert werden. Eine Verlagerung medizinischer Aufgaben auf Apotheken hält er hingegen für den falschen Weg. Seine Kritik fällt entsprechend deutlich aus: „Wer die Versorgung sichern will, muss die Allgemeinmedizin stärken und Kassenstellen attraktiv machen. Alles andere ist Medizin zum Diskontpreis und führt nicht zu besserer Patientenversorgung“, so Bayer abschließend.