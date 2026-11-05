Millionen-Prozess in Leoben: Unternehmer (75) überrascht vor Gericht

Es geht um Millionenbeträge, fragwürdige Zahlungen und die Frage, wie viel Macht ein einzelner Geschäftsführer innerhalb eines Unternehmens hatte. Am Landesgericht Leoben begann ein umfangreicher Prozess gegen einen 75-jährigen Obersteirer. Der ehemalige Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft eines oberösterreichischen Unternehmens soll seine Befugnisse über Jahre hinweg missbraucht haben. Der von der Staatsanwaltschaft geltend gemachte Schaden beläuft sich auf rund 3,54 Millionen Euro. Der Angeklagte räumt zum Prozessauftakt einen Teil der Vorwürfe ein. In anderen Punkten widersprach er der Anklage jedoch entschieden.

Fast 440.000 Euro für einen Jäger

Ein besonders auffälliger Teil der Anklage betrifft einen Jäger. Dieser soll über mehrere Jahre hinweg insgesamt knapp 440.000 Euro erhalten haben, obwohl er laut Staatsanwaltschaft lediglich in der privaten Eigenjagd des Sohnes des Angeklagten tätig gewesen sei. Die Zahlungen sollen dennoch über das Unternehmen abgewickelt worden sein. Mit diesem Vorwurf konfrontiert, gestand der 75-Jährige schließlich ein, von den Vorgängen gewusst zu haben. „Ich wusste es. Es war ein Fehler. Ich wollte das vertuschen“, erklärte er vor Gericht. Auch bei anderen Ausgaben, die über die Firma abgerechnet worden sein sollen, zeigte sich der Pensionist teilweise geständig. Dabei ging es unter anderem um eine Photovoltaikanlage, Haushaltsgeräte und Dienstwagen.

Fast drei Millionen Euro für den Sohn

Den größten Teil der angeklagten Schadenssumme machen allerdings Zahlungen an den Sohn des Unternehmers aus. Dieser war ebenfalls Geschäftsführer der Gesellschaft und ist vor rund zwei Jahren verstorben. Laut Staatsanwaltschaft soll der 75-Jährige seinem Sohn überhöhte Bonuszahlungen in Höhe von beinahe drei Millionen Euro gewährt haben. Diesen Vorwurf weist der Angeklagte zurück. Seiner Darstellung zufolge waren die Zahlungen rechtmäßig und von den Gesellschaftern genehmigt worden. Schriftliche Vereinbarungen habe es allerdings nicht gegeben. Das sei im Unternehmen über Jahrzehnte üblich gewesen.

Richter hinterfragt Führungsstil

Im Laufe der Verhandlung rückte auch der Umgang des Angeklagten mit seinen Mitarbeitern in den Mittelpunkt. Es soll Zeugenaussagen geben, wonach der 75-Jährige nahezu sämtliche Entscheidungen im Unternehmen selbst getroffen habe. Richter Armin Scheck hinterfragte deshalb, ob die starke Stellung des Geschäftsführers dazu geführt haben könnte, dass Mitarbeiter aus Angst vor Konsequenzen keine Einwände erhoben. Auch die Sorge einer Buchhalterin vor einer möglichen Kündigung wurde thematisiert. Der Angeklagte beschrieb sich selbst als durchsetzungsstarke Persönlichkeit. „Ich bin eine dynamische Person und wusste, wie ich meinen Willen durchsetze“, erklärte er vor Gericht.

Urteil steht noch aus

Ein Urteil fiel am Mittwoch noch nicht. Das Verfahren wurde vertagt, damit weitere Zeugen gehört werden können. Zudem steht die mögliche Bestellung eines Sachverständigen für Buchführungsfragen im Raum. Die Vorwürfe gegen den 75-Jährigen sind damit noch längst nicht abschließend geklärt. Während er einzelne Verfehlungen eingeräumt hat, bestreitet er insbesondere die Rechtmäßigkeit der Bonuszahlungen an seinen Sohn nicht. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.